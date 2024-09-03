https://ria.ru/20240903/gosdep-1970368067.html

Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024

Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:56

2024-09-03T21:56

2024-09-03T21:56

в мире

монголия

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

мария львова-белова

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать поддерживать ее, но рассчитывает на выполнение страной международных обязательств. "Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства. Мы рассчитываем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН", - заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он пояснил, что сложность положения Монголии заключается в том, что она "как в сэндвиче зажата" между более крупными соседями. Однако, подчеркнул Миллер, США считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона по всему миру и "ясно донесли до России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины". Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html

монголия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, мария львова-белова, международный уголовный суд, государственный департамент сша, оон