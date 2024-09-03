Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию
Госдеп: США "понимают сложное положение" Монголии и продолжат поддерживать ее
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать поддерживать ее, но рассчитывает на выполнение страной международных обязательств.
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"Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства. Мы рассчитываем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН", - заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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Он пояснил, что сложность положения Монголии заключается в том, что она "как в сэндвиче зажата" между более крупными соседями. Однако, подчеркнул Миллер, США считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона по всему миру и "ясно донесли до России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины".
Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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