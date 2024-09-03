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Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
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21:56 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/gosdep-1970368067.html
Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию
Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию - РИА Новости, 03.09.2024
Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию
Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:56
2024-09-03T21:56
в мире
монголия
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
мария львова-белова
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать поддерживать ее, но рассчитывает на выполнение страной международных обязательств. "Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства. Мы рассчитываем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН", - заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он пояснил, что сложность положения Монголии заключается в том, что она "как в сэндвиче зажата" между более крупными соседями. Однако, подчеркнул Миллер, США считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона по всему миру и "ясно донесли до России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины". Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html
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в мире, монголия, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, мария львова-белова, международный уголовный суд, государственный департамент сша, оон
В мире, Монголия, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Государственный департамент США, ООН
Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Госдеп: США "понимают сложное положение" Монголии и продолжат поддерживать ее

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в связи с визитом в Улан-Батор президента РФ Владимира Путина заявил, что "понимает сложное положение" Монголии и будет продолжать поддерживать ее, но рассчитывает на выполнение страной международных обязательств.
«
"Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства. Мы рассчитываем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН", - заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Он пояснил, что сложность положения Монголии заключается в том, что она "как в сэндвиче зажата" между более крупными соседями. Однако, подчеркнул Миллер, США считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона по всему миру и "ясно донесли до России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины".
Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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В миреМонголияРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судГосударственный департамент СШАООН
 
 
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