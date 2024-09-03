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При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 03.09.2024 (обновлено: 15:04 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970252183.html
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 03.09.2024
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей
Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:02
2024-09-03T15:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени получили 7 мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждены также многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей

Мэр Приходько: при обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки. 3 сентября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки. 3 сентября 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"По состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени получили 7 мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждены также многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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