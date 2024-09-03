https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970252183.html

При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей

При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 03.09.2024

При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:02

2024-09-03T14:02

2024-09-03T15:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970276344_0:219:960:759_1920x0_80_0_0_65e2f99564a86d40fa15c842aa8267f9.jpg

ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени получили 7 мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждены также многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия