https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970252183.html
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 03.09.2024
При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей
Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:02
2024-09-03T14:02
2024-09-03T15:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Семь мирных жителей ранены во вторник в Горловке в ДНР в результате обстрелов ВСУ, также повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По состоянию на сейчас в результате украинской вооруженной агрессии ранения различной степени получили 7 мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждены также многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html
горловка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей
Мэр Приходько: при обстрелах Горловки пострадали семь мирных жителей