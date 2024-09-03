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В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса

В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024

В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса

Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:09

2024-09-03T02:09

2024-09-03T02:40

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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний, сообщила генеральная прокуратура."Национальный контрольный суд первой инстанции согласовал постановление о задержании Эдмундо Гонсалеса Уррутиа за серьезные преступления", — говорится в сообщении на странице генеральной прокуратуры Венесуэлы в Instagram* (соцсеть запрещена в оссии как экстремистская).Ранее в понедельник ведомство запросило в суде ордер на задержание Гонсалеса в рамках расследования о публикации в Сети данных оппозиции с избирательных участков, которые были обнародованы параллельно с официальными результатами президентских выборов. Ведомство уже трижды вызывало Гонсалеса на допрос, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, в мире, россия, николас мадуро, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, каракас