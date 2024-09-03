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В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024
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02:09 03.09.2024 (обновлено: 02:40 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/gonsales-1970115262.html
В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса
В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024
В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса
Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:09
2024-09-03T02:40
венесуэла
выборы президента венесуэлы — 2024
в мире
россия
николас мадуро
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
каракас
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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний, сообщила генеральная прокуратура."Национальный контрольный суд первой инстанции согласовал постановление о задержании Эдмундо Гонсалеса Уррутиа за серьезные преступления", — говорится в сообщении на странице генеральной прокуратуры Венесуэлы в Instagram* (соцсеть запрещена в оссии как экстремистская).Ранее в понедельник ведомство запросило в суде ордер на задержание Гонсалеса в рамках расследования о публикации в Сети данных оппозиции с избирательных участков, которые были обнародованы параллельно с официальными результатами президентских выборов. Ведомство уже трижды вызывало Гонсалеса на допрос, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, в мире, россия, николас мадуро, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, каракас
Венесуэла, Выборы президента Венесуэлы — 2024, В мире, Россия, Николас Мадуро, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Песков, Каракас
В Венесуэле выдали ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса

Венесуэльский суд выдал ордер на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний, сообщила генеральная прокуратура.
«
"Национальный контрольный суд первой инстанции согласовал постановление о задержании Эдмундо Гонсалеса Уррутиа за серьезные преступления", — говорится в сообщении на странице генеральной прокуратуры Венесуэлы в Instagram* (соцсеть запрещена в оссии как экстремистская).
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Ортега пообещал Мадуро "бойцов" при попытке контрреволюции в Венесуэле
28 августа, 14:33
Ранее в понедельник ведомство запросило в суде ордер на задержание Гонсалеса в рамках расследования о публикации в Сети данных оппозиции с избирательных участков, которые были обнародованы параллельно с официальными результатами президентских выборов. Ведомство уже трижды вызывало Гонсалеса на допрос, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.
В Венесуэле 28 июля прошли президентские выборы. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес. На следующий день несогласные с результатами выборов вышли на протесты, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами. Нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Власти США арестовали самолет президента Венесуэлы
Вчера, 18:53
Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".
Как сообщил позднее председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро с результатом 51,95%, оппозиционер Эдмундо Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри этой страны.
Тем не менее законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, вскоре обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 29 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Число погибших во время протестов в Венесуэле выросло до 27
22 августа, 04:46
 
ВенесуэлаВыборы президента Венесуэлы — 2024В миреРоссияНиколас МадуроГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковКаракас
 
 
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