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АО "ГЛОНАСС" запустит сервисы спутниковой связи на всей территории России - РИА Новости, 03.09.2024
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07:56 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/glonass-1970135145.html
АО "ГЛОНАСС" запустит сервисы спутниковой связи на всей территории России
АО "ГЛОНАСС" запустит сервисы спутниковой связи на всей территории России - РИА Новости, 03.09.2024
АО "ГЛОНАСС" запустит сервисы спутниковой связи на всей территории России
Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с "Газпром космические системы" запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России, рассказал РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:56
2024-09-03T07:56
россия
владивосток
экономика
алексей райкевич
газпром
дальневосточный федеральный университет
эра-глонасс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с "Газпром космические системы" запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Мы - АО "ГЛОНАСС" - и "Газпром космические системы" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для граждан, всех видов транспорта и любых подвижных объектов и уже провели ряд успешных тестов российских малогабаритных трекеров, абонентских терминалов для передачи данных и голоса, разработанных АО "ГЛОНАСС", рассказал Райкевич. Он объяснил, что преимущество создаваемых сервисов заключается в использовании ресурса российских действующих спутников на геостационарной орбите. "Этот подход позволяет запускать решения уже сейчас и, что особенно важно, обеспечивает технологический суверенитет и быстрое импортозамещение ушедших с российского рынка зарубежных провайдеров спутниковой связи", - добавил глава компании. По его словам, совместная работа с "Газпром космические системы" "обеспечит выход на российский рынок уникальных и таких востребованных сервисов, как транспортная телематика, мониторинг любых подвижных объектов на всей территории страны, а не только в зонах покрытия сотовой связи". "Миллионы транспортных средств с пассажирами и грузами сегодня передвигаются просто без связи, без возможности вызвать экстренные службы. При возникновении чрезвычайных ситуаций в любой точке России наши терминалы с кнопкой SOS обеспечат аварийное оповещение через "ЭРА-ГЛОНАСС", специалисты получат точные координаты пострадавших, придут на помощь, спасут людей", - рассказал Райкевич. Он добавил, что второй блок совместных решений компаний – голосовая мобильная спутниковая связь для граждан и организаций, доступная также на всей территории России. Третье направление разрабатываемых с "Газпром космические системы" перспективных продуктов – это спутниковый канал для высокоточной навигации, в которой остро нуждаются, в частности, высокоавтоматизированные сельскохозяйственные машины и морской транспорт. Райкевич уточнил, что гибридная сеть связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня тестируется для мониторинга гражданской беспилотной авиации, туристических групп, лесной техники и аварийного оповещения для повышения безопасности сотрудников лесных хозяйств, которые ежедневно работают в травмоопасных условиях вне зон покрытия сотовой связи. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/era-glonass-1970121462.html
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россия, владивосток, экономика, алексей райкевич, газпром, дальневосточный федеральный университет, эра-глонасс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Экономика, Алексей Райкевич, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, ЭРА-ГЛОНАСС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
АО "ГЛОНАСС" запустит сервисы спутниковой связи на всей территории России

АО "ГЛОНАСС": сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения покроют Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с "Газпром космические системы" запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"Мы - АО "ГЛОНАСС" - и "Газпром космические системы" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для граждан, всех видов транспорта и любых подвижных объектов и уже провели ряд успешных тестов российских малогабаритных трекеров, абонентских терминалов для передачи данных и голоса, разработанных АО "ГЛОНАСС", рассказал Райкевич.
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Вчера, 04:22
Он объяснил, что преимущество создаваемых сервисов заключается в использовании ресурса российских действующих спутников на геостационарной орбите. "Этот подход позволяет запускать решения уже сейчас и, что особенно важно, обеспечивает технологический суверенитет и быстрое импортозамещение ушедших с российского рынка зарубежных провайдеров спутниковой связи", - добавил глава компании.
По его словам, совместная работа с "Газпром космические системы" "обеспечит выход на российский рынок уникальных и таких востребованных сервисов, как транспортная телематика, мониторинг любых подвижных объектов на всей территории страны, а не только в зонах покрытия сотовой связи".
"Миллионы транспортных средств с пассажирами и грузами сегодня передвигаются просто без связи, без возможности вызвать экстренные службы. При возникновении чрезвычайных ситуаций в любой точке России наши терминалы с кнопкой SOS обеспечат аварийное оповещение через "ЭРА-ГЛОНАСС", специалисты получат точные координаты пострадавших, придут на помощь, спасут людей", - рассказал Райкевич.
Он добавил, что второй блок совместных решений компаний – голосовая мобильная спутниковая связь для граждан и организаций, доступная также на всей территории России. Третье направление разрабатываемых с "Газпром космические системы" перспективных продуктов – это спутниковый канал для высокоточной навигации, в которой остро нуждаются, в частности, высокоавтоматизированные сельскохозяйственные машины и морской транспорт.
Райкевич уточнил, что гибридная сеть связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня тестируется для мониторинга гражданской беспилотной авиации, туристических групп, лесной техники и аварийного оповещения для повышения безопасности сотрудников лесных хозяйств, которые ежедневно работают в травмоопасных условиях вне зон покрытия сотовой связи.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокЭкономикаАлексей РайкевичГазпромДальневосточный федеральный университетЭРА-ГЛОНАССВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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