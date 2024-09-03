Шольцу указали на место. В Германии начался передел власти
"Альтернатива для Германии" впервые победила на земельных выборах
© AP Photo / Pool/Michael ProbstКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Pool/Michael Probst
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Выборы в Саксонии и Тюрингии оказались провальными для правящей коалиции ФРГ и заставили понервничать канцлера Олафа Шольца. В этих регионах с разгромным счетом победили оппозиционные партии. Но, несмотря на внушительный результат, и у них не все гладко. О политической ситуации в Германии — в материале РИА Новости.
Цифры и пересчет
В лидерах — консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ).
© AfD/ХПравая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии
© AfD/Х
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии
В Саксонии у ХДС — 31,9%, АдГ — 30,6.
В Тюрингии у "Альтернативы" — 32,8, христианских демократов — около 24.
В обеих землях на третьем месте левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт — здравый смысл и справедливость" (BSW, отколовшийся от Левой партии). В Саксонии — 11,8%, Тюрингии — 15,8.
А вот участники "Светофора", правящей коалиции, провалились. Только Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, Шольц — ее представитель) преодолела пятипроцентный барьер в обеих землях (7,3 в Саксонии, 6,1 в Тюрингии). Свободная демократическая партия не прошла ни в один ландтаг. "Зеленые" — лишь в саксонский (5,1).
Вскоре после объявления результатов статистическое управление Саксонии сообщило о технической ошибке, из-за которой голоса пересчитали. В результате СДПГ и "Зеленым" добавили по одному мандату — за счет ХДС и АдГ.
Христианские демократы получили в саксонском ландтаге 41 место, "Альтернатива" — 40, социал-демократы — десять, "Зеленые" — семь.
Без коалиции — никуда
Для формирования регионального правительства необходимо большинство, но этого ни у кого нет. Поэтому вновь, как это постоянно бывает в Германии и на федеральном уровне, возник вопрос о коалиции.
И тут на первый план выходит BSW. Как отмечает немецкая пресса, Сара Вагенкнехт (доктор политологии, входит в число богатейших депутатов ФРГ) вытянула "золотой билет": от нее сейчас зависит очень многое.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт
Шольц, очевидно, раздосадованный провалом СДПГ и партнеров, потребовал не пускать АдГ в органы власти. "Демократические партии должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", — заявил он.
Действительно, с "Альтернативой" никто блокироваться не собирается.
Ведущий кандидат от "Союза Сары Вагенкнехт" в Тюрингии Забине Циммерман сказала, что подождет действий ХДС. Если они предпочтут кого-то из "Светофора", то "все останется по-старому", отметила она. Но в BSW готовы рассмотреть любые предложения.
В "Альтернативе" сообщили, что вскоре вступят в переговоры со всеми прошедшими в ландтаги партиями.
Победа АдГ в Тюрингии — первая с момента основания партии (в 2013-м). Ее влияние усилится независимо от того, какая сложится коалиция. Трети мест в ландтаге достаточно, чтобы блокировать любые решения и продвигать собственную повестку.
Почему это важно?
Немецкие федеральные земли ("ланды", всего их 16) — что-то вроде американских штатов: значительная автономия в законотворчестве, распределении бюджета и т. д. Некоторые по старой памяти даже именуются "свободными" государствами. Привилегий это, впрочем, не дает.
Выборы назначают региональные власти, поэтому проходят в разные дни. В Саксонии и Тюрингии на сей раз совпали.
Эти земли традиционно привлекают повышенный интерес, так как в ГДР они считались наиболее экономически развитыми. Принято также говорить об особом, несколько отличном от западных областей менталитете электората. Поэтому результаты голосования служат своеобразным маркером для федеральных избирательных кампаний.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
Популярность АдГ и BSW на востоке страны очень тревожит Берлин, подчеркнул в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
"Альтернатива" — вообще нерукопожатная для всех этаблированных (то есть присутствующих в бундестаге) партий. Немецкое ведомство по защите конституции даже признало ее подлежащей наблюдению", — напомнил он.
Теперь в Германии боятся правого сдвига по всей стране, уточняет эксперт.
Что дальше?
И в Саксонии, и в Тюрингии не получится сформировать правительство большинства.
"Это патовое положение, способное даже привести к досрочным выборам, — продолжает Белов. — В ХДС наверняка постараются договориться с Сарой Вагенкнехт. В Саксонии, по всей видимости, христианские демократы еще рассматривают варианты объединения с СДПГ или "Зелеными". Но все это — весьма шаткие конструкции".
Другой важный итог, разумеется, — скандально низкий суммарный результат "Светофора". Это дает повод оппозиции в бундестаге, в первую очередь ХДС, требовать отставки правительства. Таким образом, фактически стартует кампания к парламентским выборам, которые состоятся через год.
В ближайшей перспективе внимание приковано к голосованию в Бранденбурге 22 сентября. По прогнозу Белова, его итоги подтвердят тенденции, обозначившиеся в Саксонии и Тюрингии, но после этого о Восточной Германии забудут.
"Что касается правящей коалиции и Шольца конкретно, у них сейчас нет пространства для маневра. По всей видимости, они просто будут дожидаться выборов в бундестаг, поскольку в досрочном голосовании не заинтересованы. Впрочем, как и их противники из ХДС, которые и так понимают, что в сентябре 2025-го с большой долей вероятности возьмут парламент", — отмечает эксперт.
© AP Photo / Michael ProbstПредвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
© AP Photo / Michael Probst
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
"АдГ", в свою очередь, попробует стать рукопожатной, изменения в риторике уже есть. Избиратели понимают, что даже если некоторые лозунги звучат популистски, партия часто говорит о нужных им вещах. Поэтому и голосуют за нее. Но политическое табу в верхах на "Альтернативу" — это надолго.