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Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек - РИА Новости, 03.09.2024
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17:29 03.09.2024 (обновлено: 21:07 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/genotsid-1970324526.html
Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек
Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек - РИА Новости, 03.09.2024
Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек
Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:29
2024-09-03T21:07
россия
тульская область
тула
игорь краснов
василий федорович
тульский областной суд
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ТУЛА, 3 сен – РИА Новости. Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие захватчики без всяких оснований расстреляли ее отца и еще 16 человек в период оккупации, сообщила пресс-служба Тульского областного суда. Суд рассматривает заявление прокурора области Александра Грицаенко, направленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение заявления началось 8 августа. Во вторник прошло шестое заседание. В качестве свидетеля выступила уроженка города Лихвин (ныне город Чекалин) Суворовского района Тульской области Антонина Фортикова, 1930 года рождения. "По воспоминаниям Антонины Васильевны, немецкие захватчики, войдя в город 25 октября 1941 года, вероломно открывали дома, занимали помещения, грабили и убивали. В начале оккупации по подозрению в связи с партизанами без каких-либо на то оснований был расстрелян отец Антонины Васильевны – Салищев Василий Федорович. Одновременно с ним немцы расстреляли 16 сотрудников лесничества, в том числе двоих старшеклассников", - говорится в сообщении.Погибших захоронили в братской могиле на городском кладбище, уточнили в пресс-службе суда, ссылаясь на слова свидетельницы. Местная жительница также сообщила, что ей известно о расстреле еще 30 мирных жителей в городе Лихвин. Седьмое заседание по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны пройдет 11 сентября в 11.00. В пресс-службе облсуда сообщили, что оно состоится в Зале Славы Тульского государственного музея оружия.По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей. В середине июня по инициативе "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Согласно документу, геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в указанный период.
https://ria.ru/20240827/pokazaniya-1968814312.html
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россия, тульская область, тула, игорь краснов, василий федорович, тульский областной суд, единая россия, госдума рф, без срока давности, общество
Россия, Тульская область, Тула, Игорь Краснов, Василий Федорович, Тульский областной суд, Единая Россия, Госдума РФ, Без срока давности, Общество
Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек

Свидетельница рассказала на суде в Туле по иску о геноциде о расстреле отца

© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Иван Шагин
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ТУЛА, 3 сен – РИА Новости. Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие захватчики без всяких оснований расстреляли ее отца и еще 16 человек в период оккупации, сообщила пресс-служба Тульского областного суда.
Суд рассматривает заявление прокурора области Александра Грицаенко, направленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение заявления началось 8 августа. Во вторник прошло шестое заседание. В качестве свидетеля выступила уроженка города Лихвин (ныне город Чекалин) Суворовского района Тульской области Антонина Фортикова, 1930 года рождения.
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Суд заслушал показания о геноциде народов СССР нацистами
27 августа, 17:55
"По воспоминаниям Антонины Васильевны, немецкие захватчики, войдя в город 25 октября 1941 года, вероломно открывали дома, занимали помещения, грабили и убивали. В начале оккупации по подозрению в связи с партизанами без каких-либо на то оснований был расстрелян отец Антонины Васильевны – Салищев Василий Федорович. Одновременно с ним немцы расстреляли 16 сотрудников лесничества, в том числе двоих старшеклассников", - говорится в сообщении.
Погибших захоронили в братской могиле на городском кладбище, уточнили в пресс-службе суда, ссылаясь на слова свидетельницы. Местная жительница также сообщила, что ей известно о расстреле еще 30 мирных жителей в городе Лихвин.
Седьмое заседание по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны пройдет 11 сентября в 11.00. В пресс-службе облсуда сообщили, что оно состоится в Зале Славы Тульского государственного музея оружия.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей.
В середине июня по инициативе "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Согласно документу, геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в указанный период.
Заседание по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны в Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде
30 мая, 16:51
 
РоссияТульская областьТулаИгорь КрасновВасилий ФедоровичТульский областной судЕдиная РоссияГосдума РФБез срока давностиОбщество
 
 
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