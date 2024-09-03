https://ria.ru/20240903/genotsid-1970324526.html

Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек

Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек - РИА Новости, 03.09.2024

Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек

Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:29

2024-09-03T17:29

2024-09-03T21:07

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тула

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ТУЛА, 3 сен – РИА Новости. Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие захватчики без всяких оснований расстреляли ее отца и еще 16 человек в период оккупации, сообщила пресс-служба Тульского областного суда. Суд рассматривает заявление прокурора области Александра Грицаенко, направленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение заявления началось 8 августа. Во вторник прошло шестое заседание. В качестве свидетеля выступила уроженка города Лихвин (ныне город Чекалин) Суворовского района Тульской области Антонина Фортикова, 1930 года рождения. "По воспоминаниям Антонины Васильевны, немецкие захватчики, войдя в город 25 октября 1941 года, вероломно открывали дома, занимали помещения, грабили и убивали. В начале оккупации по подозрению в связи с партизанами без каких-либо на то оснований был расстрелян отец Антонины Васильевны – Салищев Василий Федорович. Одновременно с ним немцы расстреляли 16 сотрудников лесничества, в том числе двоих старшеклассников", - говорится в сообщении.Погибших захоронили в братской могиле на городском кладбище, уточнили в пресс-службе суда, ссылаясь на слова свидетельницы. Местная жительница также сообщила, что ей известно о расстреле еще 30 мирных жителей в городе Лихвин. Седьмое заседание по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны пройдет 11 сентября в 11.00. В пресс-службе облсуда сообщили, что оно состоится в Зале Славы Тульского государственного музея оружия.По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей. В середине июня по инициативе "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Согласно документу, геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в указанный период.

https://ria.ru/20240827/pokazaniya-1968814312.html

https://ria.ru/20240530/genotsid-1949428840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тульская область, тула, игорь краснов, василий федорович, тульский областной суд, единая россия, госдума рф, без срока давности, общество