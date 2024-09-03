Свидетельница рассказала, как нацисты расстреляли ее отца и 16 человек
Свидетельница рассказала на суде в Туле по иску о геноциде о расстреле отца
Великая Отечественная война. Архивное фото
ТУЛА, 3 сен – РИА Новости. Свидетельница Антонина Фортикова на суде в Туле по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала, что немецкие захватчики без всяких оснований расстреляли ее отца и еще 16 человек в период оккупации, сообщила пресс-служба Тульского областного суда.
Суд рассматривает заявление прокурора области Александра Грицаенко, направленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение заявления началось 8 августа. Во вторник прошло шестое заседание. В качестве свидетеля выступила уроженка города Лихвин (ныне город Чекалин) Суворовского района Тульской области Антонина Фортикова, 1930 года рождения.
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"По воспоминаниям Антонины Васильевны, немецкие захватчики, войдя в город 25 октября 1941 года, вероломно открывали дома, занимали помещения, грабили и убивали. В начале оккупации по подозрению в связи с партизанами без каких-либо на то оснований был расстрелян отец Антонины Васильевны – Салищев Василий Федорович. Одновременно с ним немцы расстреляли 16 сотрудников лесничества, в том числе двоих старшеклассников", - говорится в сообщении.
Погибших захоронили в братской могиле на городском кладбище, уточнили в пресс-службе суда, ссылаясь на слова свидетельницы. Местная жительница также сообщила, что ей известно о расстреле еще 30 мирных жителей в городе Лихвин.
Седьмое заседание по иску о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны пройдет 11 сентября в 11.00. В пресс-службе облсуда сообщили, что оно состоится в Зале Славы Тульского государственного музея оружия.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на нынешний курс составляет 26 триллионов рублей.
В середине июня по инициативе "Единой России" в Госдуму был внесен законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Согласно документу, геноцидом советского народа будут признаваться действия, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в указанный период.