https://ria.ru/20240903/ganimed-1970258809.html

Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера

Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера - РИА Новости, 03.09.2024

Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера

Гигантский астероид, столкнувшийся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:19

2024-09-03T14:19

2024-09-03T14:19

космос - риа наука

земля

кобе

япония

scientific reports

европейское космическое агентство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861217603_181:0:1248:600_1920x0_80_0_0_95ae5407adacf0c674bf5bead31db774.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гигантский астероид, столкнувшийся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports. Автор исследования Наоюки Хирата из университета Кобе в Японии отмечает, что поверхность Ганимеда покрыта системой борозд, которые образовались под влиянием ударной силы 4 миллиарда лет назад и расходятся из одной точки спутника - кратера. В ходе исследования ученому удалось определить размер космического тела, столкнувшегося с крупнейшим спутником Юпитера, - его радиус составлял 150 километров, что более чем в 20 раз превышает размер астероида, который упал на Землю 66 миллионов лет назад и привел к вымиранию динозавров. Однако, как отмечает Хирата, до сегодняшнего дня влияние этого столкновения на характеристики Ганимеда почти не были изучены. Ученый выяснил, что выброшенный от столкновения с астероидом материал образовал положительную гравитационную аномалию вокруг центра кратера, что привело к смещению оси вращения спутника. Как и Луна по отношению к Земле, Ганимед всегда повернут к Юпитеру одной стороной - той, на которой кратера нет. "Выброшенная масса, вызвавшая образование борозд, создала сильную положительную гравитационную аномалию вокруг центра удара, что привело к переориентации Ганимеда... переориентация была сильной", - пишет автор исследования. В прошлом году Европейское космическое агентство запустило миссию JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), цель которой - наблюдение за Юпитером и его крупнейшими спутниками: Каллисто, Европой и Ганимедом. Предполагается, что JUICE выйдет на орбиту Юпитера в июле 2031 года и проведет там 3,5 года.

https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html

https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html

земля

кобе

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, кобе, япония, scientific reports, европейское космическое агентство