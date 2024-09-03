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Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера - РИА Новости, 03.09.2024
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14:19 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ganimed-1970258809.html
Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера
Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера - РИА Новости, 03.09.2024
Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера
Гигантский астероид, столкнувшийся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:19
2024-09-03T14:19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гигантский астероид, столкнувшийся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports. Автор исследования Наоюки Хирата из университета Кобе в Японии отмечает, что поверхность Ганимеда покрыта системой борозд, которые образовались под влиянием ударной силы 4 миллиарда лет назад и расходятся из одной точки спутника - кратера. В ходе исследования ученому удалось определить размер космического тела, столкнувшегося с крупнейшим спутником Юпитера, - его радиус составлял 150 километров, что более чем в 20 раз превышает размер астероида, который упал на Землю 66 миллионов лет назад и привел к вымиранию динозавров. Однако, как отмечает Хирата, до сегодняшнего дня влияние этого столкновения на характеристики Ганимеда почти не были изучены. Ученый выяснил, что выброшенный от столкновения с астероидом материал образовал положительную гравитационную аномалию вокруг центра кратера, что привело к смещению оси вращения спутника. Как и Луна по отношению к Земле, Ганимед всегда повернут к Юпитеру одной стороной - той, на которой кратера нет. "Выброшенная масса, вызвавшая образование борозд, создала сильную положительную гравитационную аномалию вокруг центра удара, что привело к переориентации Ганимеда... переориентация была сильной", - пишет автор исследования. В прошлом году Европейское космическое агентство запустило миссию JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), цель которой - наблюдение за Юпитером и его крупнейшими спутниками: Каллисто, Европой и Ганимедом. Предполагается, что JUICE выйдет на орбиту Юпитера в июле 2031 года и проведет там 3,5 года.
https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html
https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html
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космос - риа наука, земля, кобе, япония, scientific reports, европейское космическое агентство
Космос - РИА Наука, Земля, Кобе, Япония, Scientific Reports, Европейское космическое агентство
Астероид изменил ось вращения спутника Юпитера

Scientific Reports: гигантский астероид изменил ось вращения Ганимеда

© NASA/JPL/DLRСпутники Юпитера
Спутники Юпитера - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© NASA/JPL/DLR
Спутники Юпитера
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гигантский астероид, столкнувшийся с крупнейшим спутником Юпитера Ганимедом 4 миллиарда лет назад, изменил ось его вращения, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.
Автор исследования Наоюки Хирата из университета Кобе в Японии отмечает, что поверхность Ганимеда покрыта системой борозд, которые образовались под влиянием ударной силы 4 миллиарда лет назад и расходятся из одной точки спутника - кратера. В ходе исследования ученому удалось определить размер космического тела, столкнувшегося с крупнейшим спутником Юпитера, - его радиус составлял 150 километров, что более чем в 20 раз превышает размер астероида, который упал на Землю 66 миллионов лет назад и привел к вымиранию динозавров.
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Однако, как отмечает Хирата, до сегодняшнего дня влияние этого столкновения на характеристики Ганимеда почти не были изучены. Ученый выяснил, что выброшенный от столкновения с астероидом материал образовал положительную гравитационную аномалию вокруг центра кратера, что привело к смещению оси вращения спутника. Как и Луна по отношению к Земле, Ганимед всегда повернут к Юпитеру одной стороной - той, на которой кратера нет.
"Выброшенная масса, вызвавшая образование борозд, создала сильную положительную гравитационную аномалию вокруг центра удара, что привело к переориентации Ганимеда... переориентация была сильной", - пишет автор исследования.
В прошлом году Европейское космическое агентство запустило миссию JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), цель которой - наблюдение за Юпитером и его крупнейшими спутниками: Каллисто, Европой и Ганимедом. Предполагается, что JUICE выйдет на орбиту Юпитера в июле 2031 года и проведет там 3,5 года.
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Космос - РИА НаукаЗемляКобеЯпонияScientific ReportsЕвропейское космическое агентство
 
 
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