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Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев - РИА Новости, 03.09.2024
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03:33 03.09.2024 (обновлено: 03:56 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ganchev-1970118986.html
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев - РИА Новости, 03.09.2024
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев
Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:33
2024-09-03T03:56
харьков
харьковская область
россия
виталий ганчев
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БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов", — сказал собеседник агентства.Все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины, отметил Ганчев."Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области", — добавил глава администрации.Как заявил ранее президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html
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харьков, харьковская область, россия, виталий ганчев, в мире
Харьков, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, В мире
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев

Ганчев: Харьков и область будут освобождены, для обеспечения безопасности России

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов", — сказал собеседник агентства.
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Ганчев призвал создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС
Вчера, 03:34
Все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины, отметил Ганчев.
"Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области", — добавил глава администрации.
Как заявил ранее президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.
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ХарьковХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВ мире
 
 
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