https://ria.ru/20240903/ganchev-1970118986.html

Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев

Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев - РИА Новости, 03.09.2024

Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев

Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:33

2024-09-03T03:33

2024-09-03T03:56

харьков

харьковская область

россия

виталий ганчев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg

БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов", — сказал собеседник агентства.Все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины, отметил Ганчев."Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области", — добавил глава администрации.Как заявил ранее президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965480798.html

харьков

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область, россия, виталий ганчев, в мире