https://ria.ru/20240903/ganchev-1970118986.html
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев - РИА Новости, 03.09.2024
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев
Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:33
2024-09-03T03:33
2024-09-03T03:56
харьков
харьковская область
россия
виталий ганчев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов", — сказал собеседник агентства.Все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины, отметил Ганчев."Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области", — добавил глава администрации.Как заявил ранее президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965480798.html
харьков
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, харьковская область, россия, виталий ганчев, в мире
Харьков, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, В мире
Харьков и вся область будут освобождены, пообещал Ганчев
Ганчев: Харьков и область будут освобождены, для обеспечения безопасности России