https://ria.ru/20240903/gallouey-1970368302.html

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина - РИА Новости, 03.09.2024

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина

Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:02

2024-09-03T22:02

2024-09-03T22:02

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube."Когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали ее карманы прямо из-под носа у Ельцина. Но посмотрите на нее сейчас. За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!" — заявил Галлоуэй.Политик также подчеркнул, что многие люди в его кругу общения открыто поддерживаются этого мнения."Я общаюсь со многими людьми, которые уважают и даже восхищаются Путиным. Говоря о Путине, они утверждают, что президент России стоит за свой народ. Я бы хотел, чтобы у и нас было правительство, которое может постоять за нас, и я думаю, что в этом есть довольно мощный посыл", — заявил он.Ранее Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война". По словам президента, Запад в те годы был уверен в скором распаде России. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.Путин констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.

https://ria.ru/20240903/mid-1970356062.html

https://ria.ru/20240829/rossiya-1969348431.html

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в мире, политика, россия, великобритания, владимир путин, борис ельцин