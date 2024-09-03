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В Гааге прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 03.09.2024
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17:46 03.09.2024 (обновлено: 20:54 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/gaaga-1970330783.html
В Гааге прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Гааге прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 03.09.2024
В Гааге прошла демонстрация против поставок оружия Украине
Акция протеста против поставок оружия западными странами Украине и за мир прошла в Гааге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:46
2024-09-03T20:54
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ГААГА, 3 сен — РИА Новости. Акция протеста против поставок оружия западными странами Украине и за мир прошла в Гааге, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник демонстранты вышли к зданию палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов. Надписи на баннерах, которые принесли с собой протестующие, гласили: "Нет оружию ради мира", "Нет войне с Россией", "Западные лидеры провоцируют третью мировую войну" и "Ракеты НАТО убивают гражданское население". "Я не понимаю, почему мы должны воевать. Я не хочу, чтобы туда (на Украину. — Прим. ред.) поставляли какое-либо оружие. Не хочу, чтобы людей убивали. Не хочу, чтобы люди страдали. Я считаю, что поставки оружия — это не выход", — сказал в беседе с агентством один из участников акции, голландец по имени Рубен. По его мнению, стороны конфликта должны любой ценой начать разговаривать друг с другом. "Я знаю, что Россия всегда хотела вести переговоры. В России всегда были открыты для переговоров", — добавил собеседник агентства. Акция прошла мирно под контролем сотрудников полиции. В прошлое воскресенье подобная протестная акция прошла в Амстердаме, в ней приняли участие десятки человек. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
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в мире, украина, гаага, нидерланды, нато
В мире, Украина, Гаага, Нидерланды, НАТО
В Гааге прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Гааге прошла демонстрация за мир и против поставок оружия Украине Западом

© РИА НовостиДемонстрация в Гааге против поставок оружия Украине
Демонстрация в Гааге против поставок оружия Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Демонстрация в Гааге против поставок оружия Украине
Читать ria.ru в
ГААГА, 3 сен — РИА Новости. Акция протеста против поставок оружия западными странами Украине и за мир прошла в Гааге, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник демонстранты вышли к зданию палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов. Надписи на баннерах, которые принесли с собой протестующие, гласили: "Нет оружию ради мира", "Нет войне с Россией", "Западные лидеры провоцируют третью мировую войну" и "Ракеты НАТО убивают гражданское население".
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"Я не понимаю, почему мы должны воевать. Я не хочу, чтобы туда (на Украину. — Прим. ред.) поставляли какое-либо оружие. Не хочу, чтобы людей убивали. Не хочу, чтобы люди страдали. Я считаю, что поставки оружия — это не выход", — сказал в беседе с агентством один из участников акции, голландец по имени Рубен.
По его мнению, стороны конфликта должны любой ценой начать разговаривать друг с другом.
"Я знаю, что Россия всегда хотела вести переговоры. В России всегда были открыты для переговоров", — добавил собеседник агентства.
Акция прошла мирно под контролем сотрудников полиции.
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В прошлое воскресенье подобная протестная акция прошла в Амстердаме, в ней приняли участие десятки человек.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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