https://ria.ru/20240903/fsb-1970371915.html

ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций

ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций - РИА Новости, 03.09.2024

ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций

Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:50

2024-09-03T22:50

2024-09-03T22:50

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

украина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, следует из данных, опубликованных на сайте ФСБ. По данным ведомства, Южный окружной военный суд 14 декабря 2023 года признал террористическим сообщество "Днепр-1"* (батальон "Днепр-1"*, полк "Днепр-1"*), решение вступило в силу 25 июня 2024 года.*Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина