https://ria.ru/20240903/fsb-1970371915.html
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций - РИА Новости, 03.09.2024
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций
Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, следует из данных, опубликованных на сайте ФСБ. По данным ведомства, Южный окружной военный суд 14 декабря 2023 года признал террористическим сообщество "Днепр-1"* (батальон "Днепр-1"*, полк "Днепр-1"*), решение вступило в силу 25 июня 2024 года.*Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций
ФСБ: батальон "Днепр-1" признан в России террористической организаций