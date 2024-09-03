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ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций - РИА Новости, 03.09.2024
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22:50 03.09.2024
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ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций - РИА Новости, 03.09.2024
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций
Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, следует из данных, опубликованных на сайте ФСБ. По данным ведомства, Южный окружной военный суд 14 декабря 2023 года признал террористическим сообщество "Днепр-1"* (батальон "Днепр-1"*, полк "Днепр-1"*), решение вступило в силу 25 июня 2024 года.*Запрещенные в России террористические организации
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина
ФСБ включила батальон "Днепр-1"* в список террористических организаций

ФСБ: батальон "Днепр-1" признан в России террористической организаций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ РФ
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Батальон "Днепр-1"* включен в федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, следует из данных, опубликованных на сайте ФСБ.
По данным ведомства, Южный окружной военный суд 14 декабря 2023 года признал террористическим сообщество "Днепр-1"* (батальон "Днепр-1"*, полк "Днепр-1"*), решение вступило в силу 25 июня 2024 года.
*Запрещенные в России террористические организации
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