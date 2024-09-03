https://ria.ru/20240903/fsb-1970109312.html

ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе

ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе - РИА Новости, 03.09.2024

ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе

Федеральная служба безопасности России напомнила о неотвратимости наказания участников крупных террористических атак, совершенных в 1990-2000-х годах на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:05

2024-09-03T00:05

2024-09-03T00:05

россия

беслан

буденновск

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

омон россии

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России напомнила о неотвратимости наказания участников крупных террористических атак, совершенных в 1990-2000-х годах на Северном Кавказе помимо теракта в Беслане: за эти преступления задержаны уже 110 человек, из них 50 осуждены на сроки от 3 лет до пожизненного заключения, розыск остальных продолжается, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ. Во вторник в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников вооруженных нападений банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края в июне 1995 года, населенные пункты Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов Республики Дагестан в 1999 года, военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района Чеченской Республики 4 октября 2009 года, десантников 6-й роты Псковской дивизии в районе села Улус-Керт Чеченской Республики в феврале-марте 2000 года, сотрудников Пермского ОМОНа около села Джани-Ведено Чеченской Республики 30 марта 2000 года и подрыва автомобиля УАЗ в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики в июле 2005 года, (нападение на) органы государственной власти Республики Ингушетия в 2004 году и других", - отметили в ФСБ. В ходе работы сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан, не понесших за это уголовного наказания, подчеркнули в спецслужбе. "Всего за данные преступления задержаны 110 человек, из них осуждены 50 лиц на сроки от 3 лет до пожизненного заключения", - говорится в материалах ФСБ. Сообщается, что по уголовному делу, возбужденному по факту нападения банды Басаева на организации и граждан Буденновска в июне 1995 года, задержаны 5 участников бандформирований, из них 4 осуждены. По уголовным делам, возбужденным по фактам нападения банды Басаева и Хаттаба на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана в 1999 году задержаны 48 участников бандформирований, из них 21 осужден. По уголовному делу о нападении банды Басаева на военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района в октябре 1999 года задержаны 14 участников бандформирований, из них восемь осуждены. По делу о нападении на псковских десантников в районе села Улус-Керт ЧР в 2000 году задержаны 27 участников бандформирований, из них 11 осуждены. За нападение на сотрудников Пермского ОМОНа в районе села Джани-Ведено в 2000 году задержаны шесть участников бандформирований, осуждены все. По делу о диверсионно-террористическом акте в 2005 году в селе Знаменское Надтеречного района Чечни в 2020 году задержаны пять участников бандформирований, из них четверо осуждены. По уголовному делу, возбужденному по факту подготовки и совершения в 2010 году террористических актов в городах Пятигорске и Ставрополе, в 2019 году задержаны и осуждены четыре участника бандформирований. Российские спецслужбы уничтожили Хаттаба в 2002 году, Басаева – в 2006 году.

https://ria.ru/20240902/prigovor-1970070490.html

https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955174898.html

россия

беслан

буденновск

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россия, беслан, буденновск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, ульяновский автомобильный завод (уаз)