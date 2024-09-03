https://ria.ru/20240903/fsb-1970109312.html
ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе
ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе - РИА Новости, 03.09.2024
ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе
Федеральная служба безопасности России напомнила о неотвратимости наказания участников крупных террористических атак, совершенных в 1990-2000-х годах на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:05
2024-09-03T00:05
2024-09-03T00:05
россия
беслан
буденновск
шамиль басаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России напомнила о неотвратимости наказания участников крупных террористических атак, совершенных в 1990-2000-х годах на Северном Кавказе помимо теракта в Беслане: за эти преступления задержаны уже 110 человек, из них 50 осуждены на сроки от 3 лет до пожизненного заключения, розыск остальных продолжается, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ. Во вторник в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников вооруженных нападений банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края в июне 1995 года, населенные пункты Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов Республики Дагестан в 1999 года, военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района Чеченской Республики 4 октября 2009 года, десантников 6-й роты Псковской дивизии в районе села Улус-Керт Чеченской Республики в феврале-марте 2000 года, сотрудников Пермского ОМОНа около села Джани-Ведено Чеченской Республики 30 марта 2000 года и подрыва автомобиля УАЗ в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики в июле 2005 года, (нападение на) органы государственной власти Республики Ингушетия в 2004 году и других", - отметили в ФСБ. В ходе работы сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан, не понесших за это уголовного наказания, подчеркнули в спецслужбе. "Всего за данные преступления задержаны 110 человек, из них осуждены 50 лиц на сроки от 3 лет до пожизненного заключения", - говорится в материалах ФСБ. Сообщается, что по уголовному делу, возбужденному по факту нападения банды Басаева на организации и граждан Буденновска в июне 1995 года, задержаны 5 участников бандформирований, из них 4 осуждены. По уголовным делам, возбужденным по фактам нападения банды Басаева и Хаттаба на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана в 1999 году задержаны 48 участников бандформирований, из них 21 осужден. По уголовному делу о нападении банды Басаева на военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района в октябре 1999 года задержаны 14 участников бандформирований, из них восемь осуждены. По делу о нападении на псковских десантников в районе села Улус-Керт ЧР в 2000 году задержаны 27 участников бандформирований, из них 11 осуждены. За нападение на сотрудников Пермского ОМОНа в районе села Джани-Ведено в 2000 году задержаны шесть участников бандформирований, осуждены все. По делу о диверсионно-террористическом акте в 2005 году в селе Знаменское Надтеречного района Чечни в 2020 году задержаны пять участников бандформирований, из них четверо осуждены. По уголовному делу, возбужденному по факту подготовки и совершения в 2010 году террористических актов в городах Пятигорске и Ставрополе, в 2019 году задержаны и осуждены четыре участника бандформирований. Российские спецслужбы уничтожили Хаттаба в 2002 году, Басаева – в 2006 году.
https://ria.ru/20240902/prigovor-1970070490.html
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россия, беслан, буденновск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Россия, Беслан, Буденновск, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
ФСБ напомнила о неотвратимости наказания для участников терактов на Кавказе
ФСБ: розыск участников терактов на Кавказе продолжается, наказание неотвратимо
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России напомнила о неотвратимости наказания участников крупных террористических атак, совершенных в 1990-2000-х годах на Северном Кавказе помимо теракта в Беслане: за эти преступления задержаны уже 110 человек, из них 50 осуждены на сроки от 3 лет до пожизненного заключения, розыск остальных продолжается, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.
Во вторник в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Теракт в школе №1 в Беслане произошел 1-3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников вооруженных нападений банд под руководством Шамиля Басаева
и Хаттаба на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края
в июне 1995 года, населенные пункты Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов
Республики Дагестан в 1999 года, военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района
Чеченской Республики 4 октября 2009 года, десантников 6-й роты Псковской дивизии в районе села Улус-Керт Чеченской Республики в феврале-марте 2000 года, сотрудников Пермского ОМОНа
около села Джани-Ведено Чеченской Республики 30 марта 2000 года и подрыва автомобиля УАЗ
в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики в июле 2005 года, (нападение на) органы государственной власти Республики Ингушетия
в 2004 году и других", - отметили в ФСБ.
В ходе работы сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан, не понесших за это уголовного наказания, подчеркнули в спецслужбе.
"Всего за данные преступления задержаны 110 человек, из них осуждены 50 лиц на сроки от 3 лет до пожизненного заключения", - говорится в материалах ФСБ.
Сообщается, что по уголовному делу, возбужденному по факту нападения банды Басаева на организации и граждан Буденновска в июне 1995 года, задержаны 5 участников бандформирований, из них 4 осуждены.
По уголовным делам, возбужденным по фактам нападения банды Басаева и Хаттаба на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана в 1999 году задержаны 48 участников бандформирований, из них 21 осужден. По уголовному делу о нападении банды Басаева на военнослужащих военной части 34605 у станицы Червленная Шелковского района в октябре 1999 года задержаны 14 участников бандформирований, из них восемь осуждены.
По делу о нападении на псковских десантников в районе села Улус-Керт ЧР в 2000 году задержаны 27 участников бандформирований, из них 11 осуждены. За нападение на сотрудников Пермского ОМОНа в районе села Джани-Ведено в 2000 году задержаны шесть участников бандформирований, осуждены все.
По делу о диверсионно-террористическом акте в 2005 году в селе Знаменское Надтеречного района Чечни в 2020 году задержаны пять участников бандформирований, из них четверо осуждены. По уголовному делу, возбужденному по факту подготовки и совершения в 2010 году террористических актов в городах Пятигорске
и Ставрополе
, в 2019 году задержаны и осуждены четыре участника бандформирований.
Российские спецслужбы уничтожили Хаттаба в 2002 году, Басаева – в 2006 году.