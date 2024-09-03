F-16 мог быть сбит системой ПВО, полученной ВСУ не от США, считает эксперт
Французский военный: F-16, вероятно, сбила система ПВО, полученная ВСУ не от США
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший служащий авиации ВМС Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман считает, что истребитель F-16, вероятнее всего, сбила украинская система ПВО, которую Киев получил не от США, об этом он заявил изданию Libre.
Эксперт заявил, что системы ПВО и истребители американского производства могут распознавать друг друга, поэтому он скептически относится к версии, согласно которой F-16 был сбит системой Patriot.
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"Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным", - добавил он.
Тительман указал на то, что без автоматических систем распознавания военным необходимо самим уведомлять друг друга о присутствии дружественного летательного аппарата в воздушном пространстве. Крушение, таким образом, могло стать результатом отсутствия у наземной команды информации о статусе истребителя.
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Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Согласно некрологу украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
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