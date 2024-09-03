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Эстонская церковь через суд добивается исключения из списка сторонников СВО - РИА Новости, 03.09.2024
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18:36 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/epts-1970343216.html
Эстонская церковь через суд добивается исключения из списка сторонников СВО
Эстонская церковь через суд добивается исключения из списка сторонников СВО - РИА Новости, 03.09.2024
Эстонская церковь через суд добивается исключения из списка сторонников СВО
Эстонская православная церковь через суд добивается исключения из утвержденного эстонским парламентом списка организаций, поддержавших СВО, говорится в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:36
2024-09-03T18:36
справки
эстония
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эстонская православная церковь через суд добивается исключения из утвержденного эстонским парламентом списка организаций, поддержавших СВО, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЭПЦ со ссылкой на пресс-релиз адвокатского бюро Sirel &amp; Partnerid. "Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Успенский ставропигиальный женский монастырь (Пюхтицкий монастырь) подали отдельные жалобы в Административный суд Таллинна с целью устранения противоправных последствий, вызванных заявлением Рийгикогу (парламента Эстонии – ред.) от 6.05.2024 года "Об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации", и исключения Церкви и монастыря из списка сторонников военной агрессии", - говорится в сообщении. Авторы сообщения уточняют, что Русская православная церковь представляет собой многомиллионное и многонациональное сообщество духовенства и мирян, в каноническую структуру которой входят также "независимые Церкви и монастыри", в том числе ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь. "В своих взглядах и заявлениях заявители (ЭПЦ и Пюхтицкий монастырь – ред.) выразили четкую позицию против войны на Украине. Церковь и монастырь воздерживаются от привязки к светской жизни и политике и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления Рийгикогу. Антигосударственные взгляды и действия не находят одобрения и поддержки и в ежедневных религиозных службах", - подчеркнули авторы сообщения. Отмечается, что парламент Эстонии перед тем, как сделать заявление о поддержке СВО со стороны ЭПЦ, не заслушал представителей Церкви и монастыря и таким образом нарушил их права. "В своем заявлении Рийгикогу подчеркнул, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, соблюдающих православные традиции. Однако Рийгикогу уточнил, что согласно уставу Русской православной церкви в Московский патриархат, или Русскую православную церковь, входят также независимые Церкви и монастыри, поэтому, к сожалению, ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь напрямую попадают под действие заявления Рийгикогу", - заключили авторы публикации. Ранее глава МВД Эстонии завилял, что цель властей страны – "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве". В августе Эстонская православная церковь Московского патриархата убрала из названия его упоминание. Кроме ЭПЦ на территории Эстонии существуют другая церковная юрисдикция - Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
https://ria.ru/20240826/russkie-1968077308.html
https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html
https://ria.ru/20240901/estonija-1969827740.html
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справки, эстония, константинопольский патриархат
Справки, Эстония, Константинопольский патриархат
Эстонская церковь через суд добивается исключения из списка сторонников СВО

ЭПЦ МП через суд добивается исключения из списка организаций, поддержавших СВО

CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, EstoniaВид на церковь в Таллине
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, Estonia
Вид на церковь в Таллине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Эстонская православная церковь через суд добивается исключения из утвержденного эстонским парламентом списка организаций, поддержавших СВО, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЭПЦ со ссылкой на пресс-релиз адвокатского бюро Sirel & Partnerid.
"Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) и Успенский ставропигиальный женский монастырь (Пюхтицкий монастырь) подали отдельные жалобы в Административный суд Таллинна с целью устранения противоправных последствий, вызванных заявлением Рийгикогу (парламента Эстонии – ред.) от 6.05.2024 года "Об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации", и исключения Церкви и монастыря из списка сторонников военной агрессии", - говорится в сообщении.
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Авторы сообщения уточняют, что Русская православная церковь представляет собой многомиллионное и многонациональное сообщество духовенства и мирян, в каноническую структуру которой входят также "независимые Церкви и монастыри", в том числе ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь.
"В своих взглядах и заявлениях заявители (ЭПЦ и Пюхтицкий монастырь – ред.) выразили четкую позицию против войны на Украине. Церковь и монастырь воздерживаются от привязки к светской жизни и политике и не ведут враждебной пропаганды, что было признано и при зачитывании заявления Рийгикогу. Антигосударственные взгляды и действия не находят одобрения и поддержки и в ежедневных религиозных службах", - подчеркнули авторы сообщения.
Отмечается, что парламент Эстонии перед тем, как сделать заявление о поддержке СВО со стороны ЭПЦ, не заслушал представителей Церкви и монастыря и таким образом нарушил их права.
"В своем заявлении Рийгикогу подчеркнул, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, соблюдающих православные традиции. Однако Рийгикогу уточнил, что согласно уставу Русской православной церкви в Московский патриархат, или Русскую православную церковь, входят также независимые Церкви и монастыри, поэтому, к сожалению, ЭПЦ МП и Пюхтицкий монастырь напрямую попадают под действие заявления Рийгикогу", - заключили авторы публикации.
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Ранее глава МВД Эстонии завилял, что цель властей страны – "положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве". В августе Эстонская православная церковь Московского патриархата убрала из названия его упоминание.
Кроме ЭПЦ на территории Эстонии существуют другая церковная юрисдикция - Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
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