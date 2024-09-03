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Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества - РИА Новости, 03.09.2024
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17:08 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/energodar-1970318036.html
Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества
Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества - РИА Новости, 03.09.2024
Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества
Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:08
2024-09-03T17:08
происшествия
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале. "Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы", - говорится в сообщении администрации.
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происшествия, энергодар, запорожская область, россия, общество
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Россия, Общество
Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества

Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы обесточены из-за аварии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы", - говорится в сообщении администрации.
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26 августа, 13:17
 
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