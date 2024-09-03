https://ria.ru/20240903/energodar-1970318036.html

Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества

Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества - РИА Новости, 03.09.2024

Энергодар и два района Запорожской области остались без электричества

Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:08

2024-09-03T17:08

2024-09-03T17:08

происшествия

энергодар

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за аварии, сообщила администрация Энергодара в Telegram-канале. "Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20240826/zaes-1968499955.html

энергодар

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происшествия, энергодар, запорожская область, россия, общество