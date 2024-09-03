https://ria.ru/20240903/eksport-1970300029.html
Офис Нетаньяху раскритиковал решение Британии по экспорту оружия
Офис Нетаньяху раскритиковал решение Британии по экспорту оружия - РИА Новости, 03.09.2024
Офис Нетаньяху раскритиковал решение Британии по экспорту оружия
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковал решение Британии о приостановлении 30 лицензий на экспорт оружия в страну, подчеркнув, что "это... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:07
2024-09-03T16:07
2024-09-03T16:07
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковал решение Британии о приостановлении 30 лицензий на экспорт оружия в страну, подчеркнув, что "это позорное решение" не повлияет на решение Израиля победить палестинское движение ХАМАС. В понедельник глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке около 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль, объясняя это тем, что оно может быть использовано в нарушение международного гуманитарного права в секторе Газа. В список, в частности, входят компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА. Запрет на экспорт вступил в силу в тот же день. "Через несколько дней после того, как ХАМАС казнил шестерых израильских заложников, правительство Великобритании приостановило действие тридцати лицензий на поставку оружия Израилю. Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС, геноцидную террористическую организацию, которая 7 октября зверски убила 1,2 тысячи человек, включая 14 британских граждан", - говорится в сообщении, опубликованном офисом Нетаньяху в сети Х. Кроме того, в опубликованном сообщении говорится, что решение Великобритании может способствовать усилению ХАМАС, в то время как Израиль ведет честную войну, принимает необходимые меры для снижения риска гражданскому населению и соблюдает нормы международного права. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими, среди них 5 граждан Британии.
https://ria.ru/20240903/britanija-1970194289.html
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в мире, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Офис Нетаньяху раскритиковал решение Британии по экспорту оружия
Офис Нетаньяху: решение Британии не повлияет на решимость Израиля победить ХАМАС
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковал решение Британии о приостановлении 30 лицензий на экспорт оружия в страну, подчеркнув, что "это позорное решение" не повлияет на решение Израиля победить палестинское движение ХАМАС.
В понедельник глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке около 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль, объясняя это тем, что оно может быть использовано в нарушение международного гуманитарного права в секторе Газа. В список, в частности, входят компоненты для военных самолетов, вертолетов и БПЛА. Запрет на экспорт вступил в силу в тот же день.
"Через несколько дней после того, как ХАМАС казнил шестерых израильских заложников, правительство Великобритании приостановило действие тридцати лицензий на поставку оружия Израилю. Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС, геноцидную террористическую организацию, которая 7 октября зверски убила 1,2 тысячи человек, включая 14 британских граждан", - говорится в сообщении, опубликованном офисом Нетаньяху в сети Х.
Кроме того, в опубликованном сообщении говорится, что решение Великобритании может способствовать усилению ХАМАС, в то время как Израиль ведет честную войну, принимает необходимые меры для снижения риска гражданскому населению и соблюдает нормы международного права.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаётся 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими, среди них 5 граждан Британии.