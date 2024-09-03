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"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2024
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО
ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:40
2024-09-03T16:40
2024-09-03T16:40
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Образно выражаясь, вся украинская армия сейчас истекает кровью. Ей перерезали артерию, и если не остановить этот поток крови — она умрет. Украинская армия находится на грани смерти, и многие не хотят этого признавать, но мы видим, к чему все это ведет", — говорит Джонсон.Он уточнил, что ситуация не может измениться в пользу Киева, поскольку ВСУ не критически хватает нужного количества людей для восполнения потерь на фронте."Ничего не изменится, потому что у Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 000 человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение 3–6 месяцев, а затем быть готовыми к бою", — констатировал эксперт.По оценкам Минобороны России, безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта по состоянию на конец июля превысили 700 тысяч человек. Кроме того, с начала боев на Курском направлении украинская армия потеряла еще более 8 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970257661.html
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"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО
Джонсон: ВСУ ожидает полный крах из-за невозможности восполнить потери солдат