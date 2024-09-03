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"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2024
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО
ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:40
2024-09-03T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Образно выражаясь, вся украинская армия сейчас истекает кровью. Ей перерезали артерию, и если не остановить этот поток крови — она умрет. Украинская армия находится на грани смерти, и многие не хотят этого признавать, но мы видим, к чему все это ведет", — говорит Джонсон.Он уточнил, что ситуация не может измениться в пользу Киева, поскольку ВСУ не критически хватает нужного количества людей для восполнения потерь на фронте."Ничего не изменится, потому что у Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 000 человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение 3–6 месяцев, а затем быть готовыми к бою", — констатировал эксперт.По оценкам Минобороны России, безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта по состоянию на конец июля превысили 700 тысяч человек. Кроме того, с начала боев на Курском направлении украинская армия потеряла еще более 8 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970257661.html
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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО

Джонсон: ВСУ ожидает полный крах из-за невозможности восполнить потери солдат

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Образно выражаясь, вся украинская армия сейчас истекает кровью. Ей перерезали артерию, и если не остановить этот поток крови — она умрет. Украинская армия находится на грани смерти, и многие не хотят этого признавать, но мы видим, к чему все это ведет", — говорит Джонсон.
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Он уточнил, что ситуация не может измениться в пользу Киева, поскольку ВСУ не критически хватает нужного количества людей для восполнения потерь на фронте.
"Ничего не изменится, потому что у Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 000 человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение 3–6 месяцев, а затем быть готовыми к бою", — констатировал эксперт.
По оценкам Минобороны России, безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта по состоянию на конец июля превысили 700 тысяч человек. Кроме того, с начала боев на Курском направлении украинская армия потеряла еще более 8 тысяч военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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