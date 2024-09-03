https://ria.ru/20240903/dzen-1970176616.html
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:39
2024-09-03T10:39
2024-09-03T10:39
владивосток
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924708_0:230:3110:1979_1920x0_80_0_0_ed47b0b5fd798f6ac7a70760a3b667fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. "ВЭФ 2024 - 3-6 сентября. Следите за новостями в "Дзене", - говорится в объявлении, которое появляется у пользователей мобильной версии сайта. В разделе собраны актуальные новости с форума, а также цитаты ключевых спикеров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970129575.html
https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
В "Дзене" можно будет прочитать новости Восточного экономического форума