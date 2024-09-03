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В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
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10:39 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dzen-1970176616.html
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024
Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:39
2024-09-03T10:39
владивосток
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. "ВЭФ 2024 - 3-6 сентября. Следите за новостями в "Дзене", - говорится в объявлении, которое появляется у пользователей мобильной версии сайта. В разделе собраны актуальные новости с форума, а также цитаты ключевых спикеров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970129575.html
https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html
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2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024

В "Дзене" можно будет прочитать новости Восточного экономического форума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"ВЭФ 2024 - 3-6 сентября. Следите за новостями в "Дзене", - говорится в объявлении, которое появляется у пользователей мобильной версии сайта.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока
Вчера, 06:37
В разделе собраны актуальные новости с форума, а также цитаты ключевых спикеров.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
Вчера, 02:43
 
ВладивостокДальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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