https://ria.ru/20240903/dzen-1970176616.html

В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024

В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024 - РИА Новости, 03.09.2024

В "Дзене" появился раздел, посвященный ВЭФ-2024

Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:39

2024-09-03T10:39

2024-09-03T10:39

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Раздел, посвященный Восточному экономическому форуму, появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. "ВЭФ 2024 - 3-6 сентября. Следите за новостями в "Дзене", - говорится в объявлении, которое появляется у пользователей мобильной версии сайта. В разделе собраны актуальные новости с форума, а также цитаты ключевых спикеров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970129575.html

https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html

владивосток

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)