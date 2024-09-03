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На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2024
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:35
2024-09-03T22:35
2024-09-03T22:35
авто
санкт-петербург
тверская область
трасса м-11 (нева)
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 187 км М-11 "Нева" открыто по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги в сторону Санкт-Петербурга перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
санкт-петербург
тверская область
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970354917_64:0:1024:720_1920x0_80_0_0_604a1a52a29abf656da6d965baa9b842.jpg
Кадры с места ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области
В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали.
2024-09-03T22:35
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, санкт-петербург, тверская область, трасса м-11 (нева), происшествия, видео
Авто, Санкт-Петербург, Тверская область, Трасса М-11 (Нева), Происшествия
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
Движение после ДТП на 187-м км трассы М-11 "Нева" возобновили по левой полосе