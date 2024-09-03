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На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП

На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2024

На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП

Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:35

2024-09-03T22:35

2024-09-03T22:35

авто

санкт-петербург

тверская область

трасса м-11 (нева)

происшествия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 187 км М-11 "Нева" открыто по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги в сторону Санкт-Петербурга перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

санкт-петербург

тверская область

трасса м-11 (нева)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. 2024-09-03T22:35 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, санкт-петербург, тверская область, трасса м-11 (нева), происшествия, видео