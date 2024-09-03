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На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2024
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22:35 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dvizhenie-1970371375.html
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП - РИА Новости, 03.09.2024
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:35
2024-09-03T22:35
авто
санкт-петербург
тверская область
трасса м-11 (нева)
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 187 км М-11 "Нева" открыто по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги в сторону Санкт-Петербурга перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
санкт-петербург
тверская область
трасса м-11 (нева)
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4.7
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Кадры с места ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области
В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали.
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авто, санкт-петербург, тверская область, трасса м-11 (нева), происшествия, видео
Авто, Санкт-Петербург, Тверская область, Трасса М-11 (Нева), Происшествия
На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор".
2024-09-03T22:35
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На 187-м километре трассы М-11 частично открыли движение после ДТП

Движение после ДТП на 187-м км трассы М-11 "Нева" возобновили по левой полосе

© Фото : МЧС России/TelegramМесто ДТП с участием грузовика, бензовоза и эвакуатора в Калининском районе Тверской области
Место ДТП с участием грузовика, бензовоза и эвакуатора в Калининском районе Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место ДТП с участием грузовика, бензовоза и эвакуатора в Калининском районе Тверской области
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение на 187-м километре трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор".
«
"Движение на 187 км М-11 "Нева" открыто по левой полосе", - говорится в сообщении.
Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги в сторону Санкт-Петербурга перекрыто из-за ДТП.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
 
АвтоСанкт-ПетербургТверская областьТрасса М-11 (Нева)Происшествия
 
 
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