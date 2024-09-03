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Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ - РИА Новости, 03.09.2024
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00:54 03.09.2024
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Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ
Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ - РИА Новости, 03.09.2024
Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ
Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:54
2024-09-03T00:54
экономика
россия
сергей иванов (политик)
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
пермские моторы
мс-21
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. Иванов заявил в интервью сайту "Аргументы и факты", что "МС-21 заканчивал летные испытания, то есть переходил на серию", еще до масштабных санкций. "Но тут выяснилось, что импортного "движка" к нему не будет из-за санкций. А нет "движка" - нет самолета. Вот поэтому на несколько лет произошла задержка", - уточнил он. "До тех пор, пока мы не стали производить на "Пермских моторах" двигатели ПД-14 для МС-21 и ПД-8 для "Суперджета". И сейчас мы по новой начинаем испытания этих самолетов, уже с нашими двигателями. Займет это не меньше пары лет, все-таки вопрос авиабезопасности стоит на первом месте", - сказал Иванов. Дальнемагистральный Ил-96, продолжил он, "мы продолжаем делать". Что касается западных машин, во всех российских авиакомпаниях сегодня эксплуатируется 762 пассажирских самолета иностранного производства, в том числе 287 Airbus и 267 Boeing, 220 специализированных организаций в РФ и дружественных странах допущены к поставкам запчастей для этих самолетов. "Так что нет никакой угрозы, что не на чем будет летать. И подтверждение тому - ежегодный прирост пассажиропотока", - заключил Иванов.
https://ria.ru/20240712/belorussiya-1959134890.html
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экономика, россия, сергей иванов (политик), сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), пермские моторы, мс-21, sj-100, ил-96
Экономика, Россия, Сергей Иванов (политик), Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Пермские моторы, МС-21, SJ-100, Ил-96
Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ

Иванов: испытания российских двигателей для МС-21 и SJ займут не меньше пары лет

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramИмпортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге.
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Иванов заявил в интервью сайту "Аргументы и факты", что "МС-21 заканчивал летные испытания, то есть переходил на серию", еще до масштабных санкций. "Но тут выяснилось, что импортного "движка" к нему не будет из-за санкций. А нет "движка" - нет самолета. Вот поэтому на несколько лет произошла задержка", - уточнил он.
"До тех пор, пока мы не стали производить на "Пермских моторах" двигатели ПД-14 для МС-21 и ПД-8 для "Суперджета". И сейчас мы по новой начинаем испытания этих самолетов, уже с нашими двигателями. Займет это не меньше пары лет, все-таки вопрос авиабезопасности стоит на первом месте", - сказал Иванов.
Дальнемагистральный Ил-96, продолжил он, "мы продолжаем делать". Что касается западных машин, во всех российских авиакомпаниях сегодня эксплуатируется 762 пассажирских самолета иностранного производства, в том числе 287 Airbus и 267 Boeing, 220 специализированных организаций в РФ и дружественных странах допущены к поставкам запчастей для этих самолетов.
"Так что нет никакой угрозы, что не на чем будет летать. И подтверждение тому - ежегодный прирост пассажиропотока", - заключил Иванов.
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ЭкономикаРоссияСергей Иванов (политик)Сергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Пермские моторыМС-21SJ-100Ил-96
 
 
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