https://ria.ru/20240903/dvigateli-1970112103.html

Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ

Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ - РИА Новости, 03.09.2024

Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ

Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:54

2024-09-03T00:54

2024-09-03T00:54

экономика

россия

сергей иванов (политик)

сергей чемезов

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

пермские моторы

мс-21

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7d50b7ee35766d1758164676722caab6.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. Иванов заявил в интервью сайту "Аргументы и факты", что "МС-21 заканчивал летные испытания, то есть переходил на серию", еще до масштабных санкций. "Но тут выяснилось, что импортного "движка" к нему не будет из-за санкций. А нет "движка" - нет самолета. Вот поэтому на несколько лет произошла задержка", - уточнил он. "До тех пор, пока мы не стали производить на "Пермских моторах" двигатели ПД-14 для МС-21 и ПД-8 для "Суперджета". И сейчас мы по новой начинаем испытания этих самолетов, уже с нашими двигателями. Займет это не меньше пары лет, все-таки вопрос авиабезопасности стоит на первом месте", - сказал Иванов. Дальнемагистральный Ил-96, продолжил он, "мы продолжаем делать". Что касается западных машин, во всех российских авиакомпаниях сегодня эксплуатируется 762 пассажирских самолета иностранного производства, в том числе 287 Airbus и 267 Boeing, 220 специализированных организаций в РФ и дружественных странах допущены к поставкам запчастей для этих самолетов. "Так что нет никакой угрозы, что не на чем будет летать. И подтверждение тому - ежегодный прирост пассажиропотока", - заключил Иванов.

https://ria.ru/20240712/belorussiya-1959134890.html

https://ria.ru/20240226/uchenye-1929467637.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сергей иванов (политик), сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), пермские моторы, мс-21, sj-100, ил-96