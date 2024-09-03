Спецпредставитель Путина назвал сроки испытания двигателей для МС-21 и SJ
Иванов: испытания российских двигателей для МС-21 и SJ займут не меньше пары лет
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В конце февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а, возможно, даже и на 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчеркивают, что, по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге.
В МИД оценили взаимодействие с Минском в авиастроении
12 июля, 07:43
Иванов заявил в интервью сайту "Аргументы и факты", что "МС-21 заканчивал летные испытания, то есть переходил на серию", еще до масштабных санкций. "Но тут выяснилось, что импортного "движка" к нему не будет из-за санкций. А нет "движка" - нет самолета. Вот поэтому на несколько лет произошла задержка", - уточнил он.
"До тех пор, пока мы не стали производить на "Пермских моторах" двигатели ПД-14 для МС-21 и ПД-8 для "Суперджета". И сейчас мы по новой начинаем испытания этих самолетов, уже с нашими двигателями. Займет это не меньше пары лет, все-таки вопрос авиабезопасности стоит на первом месте", - сказал Иванов.
Дальнемагистральный Ил-96, продолжил он, "мы продолжаем делать". Что касается западных машин, во всех российских авиакомпаниях сегодня эксплуатируется 762 пассажирских самолета иностранного производства, в том числе 287 Airbus и 267 Boeing, 220 специализированных организаций в РФ и дружественных странах допущены к поставкам запчастей для этих самолетов.
"Так что нет никакой угрозы, что не на чем будет летать. И подтверждение тому - ежегодный прирост пассажиропотока", - заключил Иванов.
Российские ученые изобрели уникальный нанопорошок для авиастроения
26 февраля, 09:14