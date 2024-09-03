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ДВФУ и Ляонинский университет КНР запустят совместную программу - РИА Новости, 03.09.2024
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04:40 03.09.2024 (обновлено: 12:24 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/dvfu-1970122931.html
ДВФУ и Ляонинский университет КНР запустят совместную программу
ДВФУ и Ляонинский университет КНР запустят совместную программу - РИА Новости, 03.09.2024
ДВФУ и Ляонинский университет КНР запустят совместную программу
Руководство Дальневосточного федерального университета и Ляонинского университета (КНР) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:40
2024-09-03T12:24
борис коробец
владивосток
русский (остров)
китай
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Руководство Дальневосточного федерального университета и Ляонинского университета (КНР) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместной программы по подготовке бизнес-управленцев для глобального рынка, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. "ДВФУ и Ляонинский университет договорились о запуске совместной программы по направлению "Международный бизнес и управление проектами". Соответствующее соглашение стороны подписали во время IX Восточного экономического форума. ДВФУ и Ляонинский университет заключили соглашение о запуске совместной программы магистратуры по направлению "Международный бизнес и управление проектами" на английском языке", - сказал собеседник агентства. По его словам, студенты, выбравшие данную программу, будут учиться во Владивостоке на острове Русском и в китайской провинции Ляонин. "Уверен, что новая магистерская программа ДВФУ и Ляонинского университета привлечет внимание предпринимателей и поможет обеспечить наши страны высокопрофессиональными кадрами, умеющими успешно работать с рынком как России, так и Китая", – привели в вузе слова ректора ДВФУ Бориса Коробца. Ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе отметил, что китайский вуз, являющийся первой специализированной бизнес-школой Коммунистической партии Китая, обладает богатыми предпринимательскими ресурсами и уникальными географическими преимуществами. "Совместная программа по подготовке магистров Ляонинского университета и ДВФУ является лучшим воплощением этих ресурсов и преимуществ и имеет большое значение для укрепления экономического и торгового сотрудничества между двумя странами", – рассказал ректор. Стороны также обсудили возможности запуска совместных программ бакалавриата по направлениям "Экономика", "Международные отношения" и "Политическая экономия". Университеты продолжат обмены в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, рассказали в ДВФУ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html
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борис коробец, владивосток, русский (остров), китай, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Борис Коробец, Владивосток, Русский (остров), Китай, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ДВФУ и Ляонинский университет КНР запустят совместную программу

ДВФУ и Ляонинский университет КНР пустят программу подготовки бизнес-управленцев

© Фото : Дальневосточный федеральный университетДальневосточный федеральный университет и Ляонинский университет Китайской Народной Республики подписали соглашение о запуске совместной программы по подготовке бизнес-управленцев для глобального рынка. 3 сентября 2024
Дальневосточный федеральный университет и Ляонинский университет Китайской Народной Республики подписали соглашение о запуске совместной программы по подготовке бизнес-управленцев для глобального рынка. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Дальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет и Ляонинский университет Китайской Народной Республики подписали соглашение о запуске совместной программы по подготовке бизнес-управленцев для глобального рынка. 3 сентября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Руководство Дальневосточного федерального университета и Ляонинского университета (КНР) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместной программы по подготовке бизнес-управленцев для глобального рынка, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
"ДВФУ и Ляонинский университет договорились о запуске совместной программы по направлению "Международный бизнес и управление проектами". Соответствующее соглашение стороны подписали во время IX Восточного экономического форума. ДВФУ и Ляонинский университет заключили соглашение о запуске совместной программы магистратуры по направлению "Международный бизнес и управление проектами" на английском языке", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, студенты, выбравшие данную программу, будут учиться во Владивостоке на острове Русском и в китайской провинции Ляонин.
"Уверен, что новая магистерская программа ДВФУ и Ляонинского университета привлечет внимание предпринимателей и поможет обеспечить наши страны высокопрофессиональными кадрами, умеющими успешно работать с рынком как России, так и Китая", – привели в вузе слова ректора ДВФУ Бориса Коробца.
Ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе отметил, что китайский вуз, являющийся первой специализированной бизнес-школой Коммунистической партии Китая, обладает богатыми предпринимательскими ресурсами и уникальными географическими преимуществами.
"Совместная программа по подготовке магистров Ляонинского университета и ДВФУ является лучшим воплощением этих ресурсов и преимуществ и имеет большое значение для укрепления экономического и торгового сотрудничества между двумя странами", – рассказал ректор.
Стороны также обсудили возможности запуска совместных программ бакалавриата по направлениям "Экономика", "Международные отношения" и "Политическая экономия".
Университеты продолжат обмены в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, рассказали в ДВФУ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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