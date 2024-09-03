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В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза - РИА Новости, 03.09.2024
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19:54 03.09.2024 (обновлено: 20:44 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/dtp-1970354765.html
В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза
В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза - РИА Новости, 03.09.2024
В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза
Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, пожар на автодороге потушен, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:54
2024-09-03T20:44
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
трасса м-11 (нева)
россия
калининский район
тверская область
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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, пожар на автодороге потушен, сообщило МЧС РФ. "В Калининском районе (Тверская область – ред.) на 187-м километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", - говорится Telegram-канале ведомства.По данным УМВД региона, сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.Как уточнило ГУ МЧС по Тверской области, произошло ДТП с последующим возгоранием автомобилей. Ликвидация открытого горения была объявлена в 19.36 мск.Прокуратура региона сообщила, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.
https://ria.ru/20240902/dtp-1969991378.html
трасса м-11 (нева)
россия
калининский район
тверская область
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Кадры с места ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области
В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, трасса м-11 (нева), россия, калининский район, тверская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто, Трасса М-11 (Нева), Россия, Калининский район, Тверская область
В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза

МЧС: водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, пожар на автодороге потушен, сообщило МЧС РФ.
«
"В Калининском районе (Тверская область – ред.) на 187-м километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", - говорится Telegram-канале ведомства.
По данным УМВД региона, сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
Как уточнило ГУ МЧС по Тверской области, произошло ДТП с последующим возгоранием автомобилей. Ликвидация открытого горения была объявлена в 19.36 мск.
Прокуратура региона сообщила, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтоТрасса М-11 (Нева)РоссияКалининский районТверская область
 
 
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