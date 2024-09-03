https://ria.ru/20240903/dtp-1970354765.html

В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза

В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза - РИА Новости, 03.09.2024

В ДТП на трассе М-11 погиб водитель бензовоза

Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, пожар на автодороге потушен, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:54

2024-09-03T19:54

2024-09-03T20:44

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

трасса м-11 (нева)

россия

калининский район

тверская область

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РЯЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, пожар на автодороге потушен, сообщило МЧС РФ. "В Калининском районе (Тверская область – ред.) на 187-м километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", - говорится Telegram-канале ведомства.По данным УМВД региона, сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.Как уточнило ГУ МЧС по Тверской области, произошло ДТП с последующим возгоранием автомобилей. Ликвидация открытого горения была объявлена в 19.36 мск.Прокуратура региона сообщила, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.

https://ria.ru/20240902/dtp-1969991378.html

трасса м-11 (нева)

россия

калининский район

тверская область

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Кадры с места ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали. 2024-09-03T19:54 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, трасса м-11 (нева), россия, калининский район, тверская область