https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html

В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана

В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана - РИА Новости, 03.09.2024

В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана

Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:19

2024-09-03T08:19

2024-09-03T08:19

нижегородская область

узбекистан

навашинский район

происшествия

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ТАШКЕНТ, 3 сен – РИА Новости. Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики. Ранее управление МВД по Нижегородской области сообщало, что около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе водитель автомобиля Huinday Grand Starex не справился с управлением, врезался в отбойник, машина опрокинулась. В результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо были госпитализированы. "В ДТП на федеральной трассе М-12 на территории Нижегородской области Российской Федерации погибли восемь человек, из них семеро - граждане Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Трое узбекистанцев с различными травмами были помещены в медицинские учреждения Нижегородской области, уточнили в пресс-службе. На месте происшествия находятся сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани, представительства агентства, принимаются меры по оперативной транспортировке тел погибших на родину, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240902/bajden-1970106676.html

https://ria.ru/20240901/dtp-1969794966.html

нижегородская область

узбекистан

навашинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, узбекистан, навашинский район, происшествия