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В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана - РИА Новости, 03.09.2024
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08:19 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана - РИА Новости, 03.09.2024
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана
Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:19
2024-09-03T08:19
нижегородская область
узбекистан
навашинский район
происшествия
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ТАШКЕНТ, 3 сен – РИА Новости. Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики. Ранее управление МВД по Нижегородской области сообщало, что около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе водитель автомобиля Huinday Grand Starex не справился с управлением, врезался в отбойник, машина опрокинулась. В результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо были госпитализированы. "В ДТП на федеральной трассе М-12 на территории Нижегородской области Российской Федерации погибли восемь человек, из них семеро - граждане Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Трое узбекистанцев с различными травмами были помещены в медицинские учреждения Нижегородской области, уточнили в пресс-службе. На месте происшествия находятся сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани, представительства агентства, принимаются меры по оперативной транспортировке тел погибших на родину, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240902/bajden-1970106676.html
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нижегородская область
узбекистан
навашинский район
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нижегородская область, узбекистан, навашинский район, происшествия
Нижегородская область, Узбекистан, Навашинский район, Происшествия
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана

В ДТП с минивэном в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 сен – РИА Новости. Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики.
Ранее управление МВД по Нижегородской области сообщало, что около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе водитель автомобиля Huinday Grand Starex не справился с управлением, врезался в отбойник, машина опрокинулась. В результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо были госпитализированы.
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"В ДТП на федеральной трассе М-12 на территории Нижегородской области Российской Федерации погибли восемь человек, из них семеро - граждане Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Трое узбекистанцев с различными травмами были помещены в медицинские учреждения Нижегородской области, уточнили в пресс-службе.
На месте происшествия находятся сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани, представительства агентства, принимаются меры по оперативной транспортировке тел погибших на родину, добавили в пресс-службе.
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