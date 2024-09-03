https://ria.ru/20240903/dtp-1970137789.html
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана - РИА Новости, 03.09.2024
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана
Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:19
2024-09-03T08:19
2024-09-03T08:19
нижегородская область
узбекистан
навашинский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен – РИА Новости. Семь граждан Узбекистана погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области в воскресенье, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики. Ранее управление МВД по Нижегородской области сообщало, что около 11 часов в воскресенье на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе водитель автомобиля Huinday Grand Starex не справился с управлением, врезался в отбойник, машина опрокинулась. В результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо были госпитализированы. "В ДТП на федеральной трассе М-12 на территории Нижегородской области Российской Федерации погибли восемь человек, из них семеро - граждане Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Трое узбекистанцев с различными травмами были помещены в медицинские учреждения Нижегородской области, уточнили в пресс-службе. На месте происшествия находятся сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани, представительства агентства, принимаются меры по оперативной транспортировке тел погибших на родину, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240902/bajden-1970106676.html
https://ria.ru/20240901/dtp-1969794966.html
нижегородская область
узбекистан
навашинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, узбекистан, навашинский район, происшествия
Нижегородская область, Узбекистан, Навашинский район, Происшествия
В ДТП в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана
В ДТП с минивэном в Нижегородской области погибли семь граждан Узбекистана