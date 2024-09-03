https://ria.ru/20240903/dotkom-1970149613.html
В Германии предложили Мадуро неожиданную замену конфискованному самолету
В Германии предложили Мадуро неожиданную замену конфискованному самолету - РИА Новости, 03.09.2024
В Германии предложили Мадуро неожиданную замену конфискованному самолету
Президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить свой конфискованный самолет на российский Ил-96, предположил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:06
2024-09-03T09:06
2024-09-03T09:06
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить свой конфискованный самолет на российский Ил-96, предположил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Мадуро это не сильно заденет. Он может просто приобрести российский президентский самолет Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу", — написал Дотком.Как сообщил в понедельник телеканал CNN, власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду, посчитав, что его приобретение произошло в обход санкций.Позднее Минфин США сообщил, что основанием для таких действий стало нарушение американского законодательства о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.
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в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, megaupload, ил-96, германия, политика
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Megaupload, Ил-96, Германия, Политика
В Германии предложили Мадуро неожиданную замену конфискованному самолету
Дотком: Мадуро может заменить свой конфискованный самолет на российский Ил-96