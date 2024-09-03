https://ria.ru/20240903/dolina-1970255064.html
В Москве зарегистрировали встречный иск Лурье к Долиной
В Москве зарегистрировали встречный иск Лурье к Долиной - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве зарегистрировали встречный иск Лурье к Долиной
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал встречный иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, которая оспаривает сделку по продаже квартиры, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:07
2024-09-03T14:07
2024-09-03T14:07
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жилье
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал встречный иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, которая оспаривает сделку по продаже квартиры, сообщили РИА Новости в суде. "На 13 сентября назначена беседа по иску Лурье к Долиной", - сказала собеседница агентства. Подробности она сообщить отказалась. В этот же день будет проведена подготовка по иску самой певицы к покупательнице. Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, москва, лариса долина
Происшествия, Жилье, Москва, Лариса Долина
В Москве зарегистрировали встречный иск Лурье к Долиной
Хамовнический суд зарегистрировал иск Лурье к Ларисе Долиной о продаже квартиры
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал встречный иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, которая оспаривает сделку по продаже квартиры, сообщили РИА Новости в суде.
"На 13 сентября назначена беседа по иску Лурье к Долиной", - сказала собеседница агентства.
Подробности она сообщить отказалась. В этот же день будет проведена подготовка по иску самой певицы к покупательнице.
Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.