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В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 03.09.2024
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Ольгинка Волновахского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:29
2024-09-03T19:29
2024-09-03T19:29
специальная военная операция на украине
горловка
волновахский район
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Ольгинка Волновахского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, вследствие обстрела ВСУ центра Горловки повреждения получило здание салона красоты. Ранее мэр Горловки сообщал о семи пострадавших мирных жителях при обстреле центра города украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970252183.html
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горловка, волновахский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В поселке Ольгинка в ДНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете