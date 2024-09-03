https://ria.ru/20240903/dnr-1970351990.html

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 03.09.2024

В ДНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Ольгинка Волновахского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:29

2024-09-03T19:29

2024-09-03T19:29

специальная военная операция на украине

горловка

волновахский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Ольгинка Волновахского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, вследствие обстрела ВСУ центра Горловки повреждения получило здание салона красоты. Ранее мэр Горловки сообщал о семи пострадавших мирных жителях при обстреле центра города украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970252183.html

горловка

волновахский район

донецкая народная республика

россия

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горловка, волновахский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия