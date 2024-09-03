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В ДНР заочно будут судить наемника из Латвии - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/dnr-1970265844.html
В ДНР заочно будут судить наемника из Латвии
В ДНР заочно будут судить наемника из Латвии - РИА Новости, 03.09.2024
В ДНР заочно будут судить наемника из Латвии
Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Латвии, его будут судить в заочном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:32
2024-09-03T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
латвия
россия
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КУРСК, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Латвии, его будут судить в заочном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. По версии следствия, с февраля 2022 года по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 миллиона рублей. Лукша объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.
https://ria.ru/20240828/azov-1969004211.html
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донецкая народная республика, латвия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Латвия, Россия
В ДНР заочно будут судить наемника из Латвии

В Верховный суд ДНР направили дело наемника из Латвии, его будут судить заочно

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КУРСК, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Латвии, его будут судить в заочном режиме, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Алвиса Лукши. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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По версии следствия, с февраля 2022 года по май 2023 года Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 миллиона рублей.
Лукша объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«
"Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛатвияРоссия
 
 
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