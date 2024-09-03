Французским дипломатам отказывают в визах в Буркина-Фасо, пишут СМИ
Jeune Afrique: власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз
© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Французские дипломаты сталкиваются с отказом в выдаче виз со стороны властей Буркина-Фасо на фоне общей напряженности в отношениях Франции и Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на неназванный источник.
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"Некоторые французские дипломаты... сталкиваются с отказом властей Буркина-Фасо выдавать им визы... Без разрешения на въезд новый глава французской школы застрял во Франции и однозначно пропустит начало учебного года. То же самое происходит с некоторыми жандармами, которые должны были быть отправлены в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности поверенного в делах", - говорится в статье.
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Издание также отмечает, что французским дипломатам становится всё сложнее получить доступ на территорию посольства. Более того, сторонники лидера страны Ибрагима Траоре потребовали переноса посольства Франции из-за его близкого расположения к резиденции президента, которое сочли угрозой властям.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил Париж, что французские военные должны покинуть территорию страны. Впоследствии в связи с обвинением в ведении подрывной деятельности были высланы военный атташе посольства Франции и еще несколько французских дипломатов.
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