https://ria.ru/20240903/devochka-1970142545.html

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку - РИА Новости, 03.09.2024

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку

Двенадцатилетнюю девочку, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, ищут в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:26

2024-09-03T08:26

2024-09-03T08:26

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, ищут в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "Поиски пропавшего ребенка продолжаются в Нижнем Тагиле. Двенадцатилетнюю девочку полиция и добровольцы ищут уже четвертые сутки. Девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась", – говорится в сообщении. Как отметили в отряде, на утро вторника в поисках приняли участие более 50 человек, среди них сотрудники полиции и кинологи, добровольцы и местные жители. Размещено порядка 200 ориентировок, проведен осмотр заброшенных зданий, подъездов, а зону поиска постепенно расширяют. "За это время от неравнодушных жителей поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению девочки", – добавили в "ЛизеАлерт". По сведениям из ориентировки, опубликованной городским управлением МВД, рост девочки около 150 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее русые и волнистые волосы. На момент пропажи ребенок был одет в черные кроссовки, штаны темно-синего цвета и розовую куртку. "С заявлением о пропаже дочери обратился отец. Он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней, проверяются места возможного ее местонахождения", – подчеркнули в полиции.

https://ria.ru/20240608/deti-1951583691.html

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, свердловская область