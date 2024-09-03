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В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку - РИА Новости, 03.09.2024
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08:26 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/devochka-1970142545.html
В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку
В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку - РИА Новости, 03.09.2024
В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку
Двенадцатилетнюю девочку, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, ищут в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:26
2024-09-03T08:26
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, ищут в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "Поиски пропавшего ребенка продолжаются в Нижнем Тагиле. Двенадцатилетнюю девочку полиция и добровольцы ищут уже четвертые сутки. Девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась", – говорится в сообщении. Как отметили в отряде, на утро вторника в поисках приняли участие более 50 человек, среди них сотрудники полиции и кинологи, добровольцы и местные жители. Размещено порядка 200 ориентировок, проведен осмотр заброшенных зданий, подъездов, а зону поиска постепенно расширяют. "За это время от неравнодушных жителей поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению девочки", – добавили в "ЛизеАлерт". По сведениям из ориентировки, опубликованной городским управлением МВД, рост девочки около 150 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее русые и волнистые волосы. На момент пропажи ребенок был одет в черные кроссовки, штаны темно-синего цвета и розовую куртку. "С заявлением о пропаже дочери обратился отец. Он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней, проверяются места возможного ее местонахождения", – подчеркнули в полиции.
https://ria.ru/20240608/deti-1951583691.html
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Нижнем Тагиле ищут пропавшую четыре дня назад девочку

В Нижнем Тагиле девочку, которая четыре дня назад ушла гулять и не вернулась

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, ищут в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".
"Поиски пропавшего ребенка продолжаются в Нижнем Тагиле. Двенадцатилетнюю девочку полиция и добровольцы ищут уже четвертые сутки. Девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась", – говорится в сообщении.
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Как отметили в отряде, на утро вторника в поисках приняли участие более 50 человек, среди них сотрудники полиции и кинологи, добровольцы и местные жители. Размещено порядка 200 ориентировок, проведен осмотр заброшенных зданий, подъездов, а зону поиска постепенно расширяют.
"За это время от неравнодушных жителей поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению девочки", – добавили в "ЛизеАлерт".
По сведениям из ориентировки, опубликованной городским управлением МВД, рост девочки около 150 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее русые и волнистые волосы. На момент пропажи ребенок был одет в черные кроссовки, штаны темно-синего цвета и розовую куртку.
"С заявлением о пропаже дочери обратился отец. Он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней, проверяются места возможного ее местонахождения", – подчеркнули в полиции.
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