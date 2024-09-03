https://ria.ru/20240903/desantniki-1970125191.html

Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР

Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024

Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР

Тульские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:10

2024-09-03T05:10

2024-09-03T05:10

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Тульские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На северском направлении СВО подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основную сеть опорных пунктов и огневые средства противника. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления в одном из опорников", - рассказали в оборонном ведомстве. Сообщается, что. деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 в направлении позиций ВСУ, после чего с воздушным сопровождением БПЛА пошли на штурм опорного пункта. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html

https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938481411.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2