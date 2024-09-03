Рейтинг@Mail.ru
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/desantniki-1970125191.html
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР - РИА Новости, 03.09.2024
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР
Тульские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:10
2024-09-03T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
бмд-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_cff561b1b155a26c009a2fe391ed73e2.jpg
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Тульские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На северском направлении СВО подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основную сеть опорных пунктов и огневые средства противника. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления в одном из опорников", - рассказали в оборонном ведомстве. Сообщается, что. деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 в направлении позиций ВСУ, после чего с воздушным сопровождением БПЛА пошли на штурм опорного пункта. "Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240723/desant-1961359762.html
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938481411.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70e5ed7722b32f402b2935d47aafa0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР

Тульские десантники взяли штурмом опорник ВСУ на Северском направлении в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Тульские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На северском направлении СВО подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок", - сообщили в МО РФ.
Кадры штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Переездное в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР
23 июля, 05:08
Уточняется, что в ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основную сеть опорных пунктов и огневые средства противника.
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления в одном из опорников", - рассказали в оборонном ведомстве.
Сообщается, что. деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2 в направлении позиций ВСУ, после чего с воздушным сопровождением БПЛА пошли на штурм опорного пункта.
"Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра
8 апреля, 05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМД-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала