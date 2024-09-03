https://ria.ru/20240903/deryuzhenko-1970248320.html

Умер владелец кота-мема Nonono cat

Умер владелец кота-мема Nonono cat - РИА Новости, 03.09.2024

Умер владелец кота-мема Nonono cat

Скончался пермяк Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, ставшего мемом после видео с мяуканием No-no-no, следует из сообщения родственников... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:53

2024-09-03T13:53

2024-09-03T13:59

общество

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ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Скончался пермяк Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, ставшего мемом после видео с мяуканием No-no-no, следует из сообщения родственников мужчины в соцсети "Вконтакте". Кот Маркиз, хозяином которого являлся Дерюженко, получил известность в 2011 году. Опубликованное тогда в интернете видео, на котором животное необычно мяукает, издавая звуки No-no-no, посмотрели миллионы пользователей по всему миру. Оно стало вирусным. Изображение пермского кота после этого стало мемом NONONONO Cat. "Андрей умер, прощание назначили 4 сентября в 12.20 (10.20 мск) на Старцева. Спасибо всем, кто поддерживал всë это время", - написали родственники на странице Дерюженко. В пермских пабликах в соцсетях указано, что 54-летний Дерюженко был тяжело болен. Кот Маркиз умер в 2018 году.

https://ria.ru/20240524/sobaka-1948075063.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество