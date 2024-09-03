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Умер владелец кота-мема Nonono cat - РИА Новости, 03.09.2024
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13:53 03.09.2024 (обновлено: 13:59 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/deryuzhenko-1970248320.html
Умер владелец кота-мема Nonono cat
Умер владелец кота-мема Nonono cat - РИА Новости, 03.09.2024
Умер владелец кота-мема Nonono cat
Скончался пермяк Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, ставшего мемом после видео с мяуканием No-no-no, следует из сообщения родственников... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:53
2024-09-03T13:59
общество
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ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Скончался пермяк Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, ставшего мемом после видео с мяуканием No-no-no, следует из сообщения родственников мужчины в соцсети "Вконтакте". Кот Маркиз, хозяином которого являлся Дерюженко, получил известность в 2011 году. Опубликованное тогда в интернете видео, на котором животное необычно мяукает, издавая звуки No-no-no, посмотрели миллионы пользователей по всему миру. Оно стало вирусным. Изображение пермского кота после этого стало мемом NONONONO Cat. "Андрей умер, прощание назначили 4 сентября в 12.20 (10.20 мск) на Старцева. Спасибо всем, кто поддерживал всë это время", - написали родственники на странице Дерюженко. В пермских пабликах в соцсетях указано, что 54-летний Дерюженко был тяжело болен. Кот Маркиз умер в 2018 году.
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общество
Общество
Умер владелец кота-мема Nonono cat

Умер хозяин кота Маркиза, ставшего мемом NONONONO Cat, Андрей Дерюженко

© Фото : соцсети Андрея ДерюженкоАндрей Дерюженко
Андрей Дерюженко - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети Андрея Дерюженко
Андрей Дерюженко. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Скончался пермяк Андрей Дерюженко, который был владельцем кота Маркиза, ставшего мемом после видео с мяуканием No-no-no, следует из сообщения родственников мужчины в соцсети "Вконтакте".
Кот Маркиз, хозяином которого являлся Дерюженко, получил известность в 2011 году. Опубликованное тогда в интернете видео, на котором животное необычно мяукает, издавая звуки No-no-no, посмотрели миллионы пользователей по всему миру. Оно стало вирусным. Изображение пермского кота после этого стало мемом NONONONO Cat.
"Андрей умер, прощание назначили 4 сентября в 12.20 (10.20 мск) на Старцева. Спасибо всем, кто поддерживал всë это время", - написали родственники на странице Дерюженко.
В пермских пабликах в соцсетях указано, что 54-летний Дерюженко был тяжело болен. Кот Маркиз умер в 2018 году.
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