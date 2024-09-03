https://ria.ru/20240903/deputat-1970124019.html

Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией

Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией - РИА Новости, 03.09.2024

Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:51

2024-09-03T04:51

2024-09-03T04:51

пловдив

россия

болгария

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией. "Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

пловдив

россия

болгария

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пловдив, россия, болгария, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)