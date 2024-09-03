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Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией - РИА Новости, 03.09.2024
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04:51 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/deputat-1970124019.html
Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией
Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией - РИА Новости, 03.09.2024
Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией
Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:51
2024-09-03T04:51
пловдив
россия
болгария
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией. "Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html
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пловдив, россия, болгария, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Пловдив, Россия, Болгария, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Болгарский депутат пообещал приехать на ВЭФ, чтобы наладить связи с Россией

Болгарский депутат Петков хочет посетить ВЭФ-2024, чтобы наладить связи с РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2024. Работа форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией.
"Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Исследование выявило рост числа представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ
Вчера, 04:05
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ПловдивРоссияБолгарияДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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