В Иркутской области завели дело после жесткой посадки вертолета Ми-171
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска
Место происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта завели после жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы.
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"Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 3 сентября в районе населенного Раздолье в Иркутской области вертолёт Ми-171, следовавший по маршруту "Иркутск - Орлик", совершил жесткую посадку, в результате чего судно получило повреждения. На борту судна находились четыре члена экипажа и два пассажира, двое из которых пострадали.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.