https://ria.ru/20240903/delo-1970262325.html

В Иркутской области завели дело после жесткой посадки вертолета Ми-171

В Иркутской области завели дело после жесткой посадки вертолета Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024

В Иркутской области завели дело после жесткой посадки вертолета Ми-171

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта завели после жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:24

2024-09-03T14:24

2024-09-03T14:24

происшествия

россия

иркутская область

иркутск

алексей цыденов

следственный комитет россии (ск рф)

ми-171

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта завели после жесткой посадки вертолета Ми-171 в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы. "Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 3 сентября в районе населенного Раздолье в Иркутской области вертолёт Ми-171, следовавший по маршруту "Иркутск - Орлик", совершил жесткую посадку, в результате чего судно получило повреждения. На борту судна находились четыре члена экипажа и два пассажира, двое из которых пострадали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240902/mi-8-1969906254.html

https://ria.ru/20240617/vertolet-1953533320.html

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происшествия, россия, иркутская область, иркутск, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф), ми-171