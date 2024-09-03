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По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело - РИА Новости, 03.09.2024
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05:46 03.09.2024 (обновлено: 12:29 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/damba-1970127002.html
По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело
По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело - РИА Новости, 03.09.2024
По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело
Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:46
2024-09-03T12:29
мухоршибирский район
россия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает прокуратура республики. В начале августа в Бурятии произошел прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопление федеральной дороги Р-258 "Байкал". Было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр. Паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м километре, Сухару на 555-м километре, Хонхолойку на 589-м километре. "Прокурор района направил в следственный орган постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Установлено, что к подъему уровня воды, аварийной ситуации и прорыву дамбы привело то, что эксплуатирующей организацией – Мухоршибирским филиалом управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике не приняты меры по регулированию (открытию) шлюза регулятора гидротехнического сооружения. Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Мухоршибирского района.
https://ria.ru/20240809/belomorkanal-1965254988.html
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мухоршибирский район, россия, происшествия
Мухоршибирский район, Россия, Происшествия
По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело

По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело о халатности

© Мухоршибирский район/ВКонтактеПоследствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии
Последствия паводка в селе Куготы в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Мухоршибирский район/ВКонтакте
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает прокуратура республики.
В начале августа в Бурятии произошел прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопление федеральной дороги Р-258 "Байкал". Было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр. Паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м километре, Сухару на 555-м километре, Хонхолойку на 589-м километре.
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"Прокурор района направил в следственный орган постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Установлено, что к подъему уровня воды, аварийной ситуации и прорыву дамбы привело то, что эксплуатирующей организацией – Мухоршибирским филиалом управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике не приняты меры по регулированию (открытию) шлюза регулятора гидротехнического сооружения.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Мухоршибирского района.
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