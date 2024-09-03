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По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело

По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело - РИА Новости, 03.09.2024

По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:46

2024-09-03T05:46

2024-09-03T12:29

мухоршибирский район

россия

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает прокуратура республики. В начале августа в Бурятии произошел прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопление федеральной дороги Р-258 "Байкал". Было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й километр. Паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м километре, Сухару на 555-м километре, Хонхолойку на 589-м километре. "Прокурор района направил в следственный орган постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Установлено, что к подъему уровня воды, аварийной ситуации и прорыву дамбы привело то, что эксплуатирующей организацией – Мухоршибирским филиалом управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике не приняты меры по регулированию (открытию) шлюза регулятора гидротехнического сооружения. Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Мухоршибирского района.

https://ria.ru/20240809/belomorkanal-1965254988.html

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мухоршибирский район

россия

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мухоршибирский район, россия, происшествия