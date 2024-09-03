https://ria.ru/20240903/dagestan-1970289290.html

Минпросвещение: Дагестан – один из лидеров по открытию объектов образования

Минпросвещение: Дагестан – один из лидеров по открытию объектов образования - РИА Новости, 03.09.2024

Минпросвещение: Дагестан – один из лидеров по открытию объектов образования

Более 20 школ и 10 детских садов открыли в Дагестане к началу нового учебного года, республика среди регионов-лидеров по количеству открытых в 2024 году новых... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:35

2024-09-03T15:35

2024-09-03T16:15

республика дагестан

россия

сергей кравцов

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МАХАЧКАЛА, 3 сен - РИА Новости. Более 20 школ и 10 детских садов открыли в Дагестане к началу нового учебного года, республика среди регионов-лидеров по количеству открытых в 2024 году новых образовательных организаций, заявила РИА Новости и.о. директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Снежана Воронина. "На сегодняшний день Республика Дагестан среди регионов-лидеров по открытию новых объектов образования в 2024 году. Так, к началу нового учебного года в Дагестане открыли свои двери 21 школа на 7514 ученических места и 10 детских садов на 1300 мест, до конца года планируется лицензировать еще девять школ на 4460 мест и четыре детских сада на 760 мест. За три года в республике отремонтировано 373 здания 352 школ, продолжается строительство 22 объектов образования – 20 школ и двух детских садов, запланированных к вводу в 2024-2025 года. Это, без сомнения, колоссальный масштаб", – рассказала Воронина. По ее словам, всего с 2018 года в Дагестане открыли 102 школы на 38 100 ученических места и 87 детсадов на 12 619 мест в рамках федеральных и региональных программ, в том числе национальных проектов "Образование" и "Демография". Она отметила, что достичь таких результатов удалось "благодаря слаженной работе региональной команды под руководством главы Дагестана Сергея Меликова во взаимодействии с министерством просвещения РФ". "Это неоднократно отмечалось и на федеральном уровне: в феврале 2024 года на площадке выставки-форума "Россия" вице-премьер страны Татьяна Алексеевна Голикова вручила награды Сергею Меликову за особо значимые достижения в области строительства и модернизации образовательных объектов в номинации "Лидеры по количеству построенных и капитально отремонтированных школ и детсадов в период 2019 по 2023 гг." и номинации "Прорыв 2023 года" за успешную реализацию инфраструктурных мероприятий в сложных условиях путем преодоления ключевых рисков. Аналогичными дипломами была награждена республика на всероссийском совещании руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым", – добавила Воронина.

https://ria.ru/20240829/prazdnik-1969344523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей кравцов