https://ria.ru/20240903/chupsheva-1970287108.html

Чупшева: количество заявок на BRICS Solutions Awards выросло в 3,5 раза

Чупшева: количество заявок на BRICS Solutions Awards выросло в 3,5 раза - РИА Новости, 03.09.2024

Чупшева: количество заявок на BRICS Solutions Awards выросло в 3,5 раза

На полях Восточного экономического форума Агентство стратегических инициатив (АСИ) организует пять мероприятий деловой программы, а также совместно с ВЭБ.РФ... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:31

2024-09-03T15:31

2024-09-03T15:33

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

дальний восток

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

интервью

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На полях Восточного экономического форума Агентство стратегических инициатив (АСИ) организует пять мероприятий деловой программы, а также совместно с ВЭБ.РФ интегрирует участие растущих брендов Дальнего Востока на множестве площадок. Круглый стол "Инвестиционный климат Дальнего Востока и новые возможности", панельная дискуссия "Стратегия уникальности. Есть ли шанс у новых городов?", сессии "Перспективы развития креативных индустрий на Дальнем Востоке", "Мосты сотрудничества: привлечение ценных кадров в Россию", "Питч-сессия по международному сотрудничеству". О тематике обсуждаемых вопросов и о деятельности организации рассказала в интервью РИА Новости глава АСИ Светлана Чупшева.– В конце мая президент Владимир Путин предложил АСИ разработать обновленную стратегию с учетом новых нацпроектов. На ПМЭФ-2024 вы сказали, что стратегия будет представлена осенью: какие ключевые направления она будет включать и что нового в ней появится?– Точно уже могу сказать, что в стратегии, которая, как и новые национальные цели развития страны и нацпроекты имеет горизонт до 2030 года, найдут отражение новые направления Агентства: "Технологии" и "Экология и климат". И, таким образом, вместе с направлениями "Социальные проекты", "Новый бизнес" и "Молодые профессионалы" в ближайшие шесть лет будем реализовывать пять национальных инициатив, которые охватывают практически все сферы жизни граждан и бизнес-сообществ.Будем развивать и усиливать стратегические роли Агентства, связанные с генерацией решений, их доращиванием, акселерацией и пилотированием, обучением лидеров и команд, тиражированием готовых решений, интеграцией идей граждан и экспертных сообществ в системы развития и госуправления.Мы ставим перед собой ряд новых амбициозных целей, одна из которых – глобальное продвижение решений по общемировой проблематике: адаптация к изменениям климата, освоение космоса, создание новых городов, развитие превентивной медицины и так далее. В портфеле Агентства огромное количество решений, и мы готовы делиться ими с нашими зарубежными партнерами, создавая площадки для взаимодействия.Конечно, многое будет зависеть от итоговой "сборки" новых национальных проектов. А прежде, чем представить стратегию на суд главы Наблюдательного совета – президента Российской Федерации – мы ее непременно обсудим с экспертным сообществом.– В Южно-Сахалинске в рамках интенсива "Архипелаг 2024" вы заявили, что результатом любого нацпроекта или госпрограммы должно быть повышение качества жизни. Расскажите, как работает разработанный АСИ рейтинг качества жизни, и какие регионы в нем лидируют?– В этом году "Архипелаг" прошел особенно плодотворно: эксперты из самых разных областей вместе с представителями органов власти множества регионов прицельно работали над подходами и предложениями для национальных проектов. Процесс был выстроен по субтрекам-направлениям, в комплексе, влияющим на качество жизни: инфраструктура и транспорт, экология и климат, семья и здоровье, экономическая устойчивость, возможности для предпринимательства, кадровый потенциал и так далее. По результатам интенсива было разработано более 200 идей и решений.Часть из них может войти по решению правительства в структуру новых национальных проектов, часть – в региональные программы. Но мы не даром назвали трек АСИ "Качество жизни". Мы действительно исходим из того, что все эти механизмы не абстрактны, они работают на укрепление страны в целом и улучшение жизни каждого гражданина. И стараемся так "донастраивать" механизмы, чтобы это действительно работало.Измеряем мы улучшения (либо ухудшения) в ежегодном рейтинге качества жизни: исследуем все сферы жизни, на которые может повлиять государство — медицина, образование, жилье и инфраструктура, экология, досуг, безопасность, работа, социальная поддержка и госуслуги. А мерилом здесь выступает оценка самих жителей регионов – проводим опросы среди самых разных групп населения, что позволяет нам увидеть глазами граждан ситуацию "на местах", выявить детальные проблемы, которые органы власти могут не заметить.По результатам прошлого года лидерами рейтинга качества жизни стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Эти регионы держат лидерские позиции третий год подряд.Если говорить в целом, то по результатам 2023 года мы видим устойчивое плавное развитие ключевых сфер. Например, растет удовлетворенность медицинским обслуживанием. Города становятся более адаптивны к потребностям своих жителей, растут возможности для занятий спортом, мы видим, как год за годом облагораживаются и приводятся в порядок парки, скверы, другие общественные пространства. Приятно видеть и то, что развивается доступная среда для маломобильных граждан. Кроме того, жители стали видеть больше возможностей для открытия бизнеса в своих регионах.– Улучшение предпринимательского и инвестиционного климата является одной из главных заявленных задач Агентства. Какие регионы сегодня показывают наибольшие темпы роста национального инвестрейтинга?– Анализ всех факторов, влияющих на формирование инвестклимата, делает Национальный рейтинг постоянным и универсальным инструментом мониторинга качества деловой среды в регионах. Выявляя сферы роста каждого региона в отдельности и отслеживая лучшие региональные решения по аналогичным сюжетам, мы помогаем органам власти оптимизировать свою работу, концентрируя внимание и усилия на конкретных вопросах.Как явный результат, мы видим в рейтинге 2024 года, что средний интегральный индекс по стране стабильно повышается: 74 региона улучшили свои результаты относительно прошлогодних. Также можем проследить, к примеру, зависимость между результатами и объемом инвестиций. А она прямая: мы видим, что 10 регионов с наибольшим приростом интегрального индекса за прошедший год привлекли в среднем на 31% больше инвестиций, чем в предыдущий год.С 2024 года все элементы Регионального инвестиционного стандарта включены в рейтинг инвестклимата, что позволяет регионам выстраивать минимально необходимые условия для увеличения притока инвестиций. На этом фоне прослеживается заметная динамика показателей регуляторной среды и оценки эффективности организационной поддержки бизнеса. Высокие среднероссийские значения по данным направлениям становятся преимуществами России на международной арене с точки зрения инвестпривлекательности.О новых возможностях по улучшению инвестиционного климата регионов Дальнего Востока и поговорим на сессии 4 сентября.– Какие мероприятия АСИ планирует проводить в рамках развития Приазовья?– По поручению президента мы вместе с ВЭБ.РФ разработали проект стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Приазовье – большой макрорегион, объединяющий помимо Краснодарского края и Ростовской области также Крым и новые регионы Российской Федерации.Сейчас правительство и федеральные ведомства согласовывают план мероприятий. Их много, но в центре – достижение высокого качества жизни в Приазовье. Это – стратегическая цель. Мы видим будущее Приазовья как национального рекреационного центра мирового уровня. Чтобы прийти к нему, необходимо экологическое восстановление Азовского моря и развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала регионов.Стратегия предполагает три этапа реализации и сосредоточена на задачах восстановления и улучшения состояния окружающей среды Азовского моря, прилегающих территорий и использования экологии в качестве фактора развития экономики макрорегиона. Реализация стратегии и запланированных в ней мероприятий, в том числе ликвидация накопленного вреда окружающей среде, создание современных систем мониторинга и контроля экологической обстановки задают необходимые экологические рамки для развития ведущих отраслей экономики макрорегиона и создают условия для формирования современного туристско-рекреационного комплекса мирового уровня.Здесь важно объединить усилия государственных органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественного сектора по привлечению и сопровождению инвестиций в экономику макрорегиона, и нам представляется, что для координации работы по реализации стратегии, целесообразно создать корпорацию развития Приазовья и сформировать научно-экспертный Совет Приазовья.– О международной деятельности. В год председательства в БРИКС АСИ проводит конкурс BRICS Solutions Awards. Много ли заявок поступило? Как АСИ планирует способствовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, лучших российских практик?– Заявочная кампания конкурса BRICS Solutions Awards 2024 года проходит намного активнее, чем в 2020 году (когда мы впервые его проводили у нас, в России). Если тогда было чуть более 200 заявок, то сейчас их число перевалило далеко за 700. То есть в 3,5 раза больше.Проекты и практики поступили уже из всех стран БРИКС. Конкурс в этот раз у нас технологический. Если Индия и Китай ориентировались на повестку целей устойчивого развития, то мы собираем проекты и практики по освоению неба и космоса, агробиотехнологиям, климатическим и коммуникационным технологиям, digital-сервисам, а также развитию кадров для технологических компаний. И – когнитивным технологиям и креативной экономике, эту номинацию мы включили впервые.Итоги конкурса подведем вместе с НТИ и Торгово-промышленной палатой России на Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, но для нас не менее важно то, как наследие нашего конкурса будет продолжать жить и быть полезным. По итогам конкурса мы планируем сохранить доступ к лучшим заявкам при помощи специальной "библиотеки практик" – по типу нашей "Смартеки". Это будет информационная платформа (сайт), где у каждого проекта – своя карточка, можно будет связаться с автором, чтобы воспользоваться этим опытом и применить его где угодно, либо предложить совместную разработку.При помощи этого сайта страны БРИКС смогут развивать и укреплять технологическое взаимодействие, будь то реализация совместных решений или обмен практиками. Мы планируем эту работу продолжать из года в год, и важно положить ей начало набором сильных международных проектов. И именно конкурс позволит нам запустить такую большую международную библиотеку практик. Планируем запустить сайт к саммиту БРИКС в Казани.В рамках БРИКС, как мы видим, сотрудничество развивается по самому широкому кругу вопросов, в том числе – климатическая адаптация: пути создания единого углеродного рынка стран объединения стало еще одной важнейшей темой "Архипелага", и мы уверенно движемся с нашими партнерами в эту сторону.На прошедшем заседании Наблюдательного совета 22 мая АСИ было поручено оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности. Именно на это и направлены основные мероприятия АСИ в рамках развития международного сотрудничества. Программа Go Global активно продвигает компании экосистемы Агентства на внешние рынки, организуя участие в международных выставках и форумах, бизнес-миссии, встречи с зарубежными партнерами, презентации для целевой аудитории и так далее.Мы системно поддерживаем и лидеров форума "Сильные идеи для нового времени". Например, идея Ирене Чеккини "Время жить в России" по созданию условий для ценностной миграции (импатриации) подробно обсуждалась на ПМЭФ, работаем с коллегами над созданием платформы развития импатриации.Продолжая тему рейтинга качества жизни, он также является предметом нашего международного сотрудничества: мы презентовали этот инструмент оценки коллегам из Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Большую работу проводим сейчас совместно с Агентством стратегических реформ Узбекистана и надеемся, что в скором времени узбекские коллеги презентуют результаты собственного рейтинга.Работа идет и в рамках ЕАЭС: создан консорциум институтов развития (вместе с Арменией, Кыргызстаном), уже второй год проводим международный климатический конкурс "Зеленая Евразия", где отбираются лучшие практики по климатической адаптации и решения, направленные на устойчивое развитие государств-членов ЕАЭС. В этом году на конкурс поступило более 300 практик из 12 стран, включая Китай, Египет, Иран, Индонезию, Камерун, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан.– Какие меры поддержки семей АСИ предложит регионам?– Фокус нашего внимания в демографии и необходимый образ желаемого будущего (который обозначил президент) – во всех смыслах благополучная и многодетная семья. В цикле формирования новых национальных проектов АСИ подготовило более 100 предложений для рассмотрения правительством. В том числе – предложения, связанные с пространственным развитием, созданием и развитием малых городов, ведь именно в малых городах и рождаемость, и доля многодетных семей традиционно выше, чем в мегаполисах. То же касается и социальных связей, общности, развития традиций и культуры многопоколенной семьи. Мы создали "Практическое руководство по созданию и управлению новыми городами", описали принципы, которые предлагаем использовать в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни", сделав их основой отдельного федпроекта "Города нового качества жизни".Что это за принципы: семейноцентричность (комплексный подход в жилищной политике, инфраструктура и городские сервисы для разных поколений, поддержка многодетности), устойчивая экономика города и привлечение частных инвестиций в развитие территории и социальную инфраструктуру, обеспечение ее качества на уровне не ниже регионального центра, высокое качество городской среды, подходящей под потребности разных возрастов и стилей жизни, экологичность и так далее.Фактор жилья является одним из ключевых при принятии решения о рождении еще одного ребенка. Это касается как площади и качества жилья, так и безопасности, и комфортности среды проживания, обеспеченности необходимой инфраструктурой. Поэтому с позиции достижения национальных целей развития очень важно, с одной стороны, посмотреть на это глазами самих людей, а с другой – максимально настроить и использовать потенциал действующих государственных программ и всей госполитики.Кроме того, АСИ разработало методологию по поддержке семей и развитию демографической политики. В нашей базе более 3 тысяч мер и практик поддержки семей с детьми. Это подходы с позиции поддержки семьи, рождаемости, многодетности, которые важны при принятии управленческих решений. А именно ориентация на семью и качество взаимоотношений на каждом этапе жизненного пути, прогрессивный характер поддержки, когда рождением каждого последующего ребенка у семьи количество возможностей должно прибавляться, а не наоборот.– На фоне активного импортозамещения и бурного роста реального сектора экономика РФ столкнулась с нехваткой кадров. Какие инициативы предлагает АСИ для решения этой проблемы?– Действительно, в этом году предприниматели рекордно низко оценивают доступность трудовых ресурсов – это демонстрируют данные рейтинга инвестклимата. Особо остро нехватка квалифицированных кадров ощущается в промышленности: машиностроение, инженерные специальности и энергетика. Мы реализуем инициативы, которые нацелены на снижение дефицита кадров и повышение производительности труда, однако без привлечения молодежи в приоритетные отрасли невозможно обеспечить устойчивость экономического развития.Для этого нужны механизмы профессиональной навигации с возможностью диагностики способностей и соотнесением их с предпочтениями молодого человека, демонстрацией перспектив развития (как с точки зрения профессионального развития, так и с точки зрения заработка).Например, сейчас мы с коллегами из федеральных ведомств создаем цифровую платформу "Карьерный Навигатор "Горизонт", которая позволит студентам и выпускникам подбирать карьерные траектории и трудоустраиваться на предприятия приоритетных отраслей экономики (промышленность, строительство, энергетика, в потенциале еще и ИТ).Запуск платформы, как ожидается, состоится уже в конце этого года. Как это будет работать: молодой человек регистрируется через приложение, проходит диагностику своих предпочтений и предрасположенности в профессиональном развитии, и ему предлагается ряд профессий, основанных на результатах диагностики. Далее пользователь оценивает свои компетенции в части той или иной профессии, и, если их недостаточно, ему предлагается список программ дополнительного профессионального образования, которые он может пройти. После повторного прохождения диагностики пользователь сможет претендовать на ряд вакансий (трудоустройство, практика и стажировка) со стороны предприятий, присутствующих на платформе.Предложений, в том числе системных, много. И вопросы, связанные с кадровой политикой, как и вопросы, связанные с семейно-демографической политикой, пожалуй, имеют сегодня ключевое значение.На панельной сессии "Мосты сотрудничества: привлечение ценных кадров в Россию" 4 сентября в рамках ВЭФ поговорим и об инструментах по привлечению высококвалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа, и других решениях, проектах и практиках.

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https://ria.ru/20240702/putin-1956827717.html

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https://ria.ru/20240819/rabota-1966961002.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дальний восток, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , интервью