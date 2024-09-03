В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Чернигове прогремели взрывы
© iStock.com / bartoshdВид на Чернигов
© iStock.com / bartoshd
Вид на Чернигов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях Украины.
"В Чернигове прозвучал взрыв", - сообщает телеканал.
Позднее телеканал сообщил о повторном взрыве в городе, а начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал у себя в Telegram-канале, что в городе работает ПВО.
Позднее телеканал сообщил о повторном взрыве в городе, а начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал у себя в Telegram-канале, что в городе работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.