https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:42

2024-09-03T00:42

2024-09-03T01:11

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дмитрий песков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях Украины. "В Чернигове прозвучал взрыв", - сообщает телеканал. Позднее телеканал сообщил о повторном взрыве в городе, а начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал у себя в Telegram-канале, что в городе работает ПВО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/vzryv-1970102428.html

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чернигов

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в мире, чернигов, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины