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В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 03.09.2024 (обновлено: 01:11 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/chernigov-1970111747.html
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:42
2024-09-03T01:11
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях Украины. "В Чернигове прозвучал взрыв", - сообщает телеканал. Позднее телеканал сообщил о повторном взрыве в городе, а начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал у себя в Telegram-канале, что в городе работает ПВО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/vzryv-1970102428.html
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чернигов
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в мире, чернигов, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Чернигове прогремели взрывы

© iStock.com / bartoshdВид на Чернигов
Вид на Чернигов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / bartoshd
Вид на Чернигов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в украинском Чернигове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях Украины.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Вчера, 22:08
"В Чернигове прозвучал взрыв", - сообщает телеканал.

Позднее телеканал сообщил о повторном взрыве в городе, а начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал у себя в Telegram-канале, что в городе работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Украинские власти сообщили о повторных взрывах в Харькове
Вчера, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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