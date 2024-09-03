https://ria.ru/20240903/chehija-1970189376.html

В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников

В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников - РИА Новости, 03.09.2024

В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников

Тринадцатилетняя ученица средней школы в чешском городе Домажлице (на юго-западе страны) во вторник нанесла ножевые ранения двум одноклассникам, вызванные... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:31

2024-09-03T11:31

2024-09-03T11:31

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чехия

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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица средней школы в чешском городе Домажлице (на юго-западе страны) во вторник нанесла ножевые ранения двум одноклассникам, вызванные полицейские тут же задержали ее, жизнь раненых не находится под угрозой, сообщило издание Novinky. "Инцидент произошел в средней школе на улице Коменского в городе Домажлице. Перед самым началом занятий во вторник 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, юноше и девушке. Вызванные в школу полицейские задержали подозреваемую в нападении ученицу. Медики оказали помощь раненым, которые, к счастью, получили легкие ранения. Оба находятся в отделении хирургии городской больницы", - говорится в сообщении. Полиция начала расследование причин происшествия. Глава Пльзеньского края Рудольф Шпотак назначил на 11.00 (12.00 мск) заседание кризисного штаба.

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чехия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия