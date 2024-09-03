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В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников - РИА Новости, 03.09.2024
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11:31 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/chehija-1970189376.html
В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников
В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников - РИА Новости, 03.09.2024
В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников
Тринадцатилетняя ученица средней школы в чешском городе Домажлице (на юго-западе страны) во вторник нанесла ножевые ранения двум одноклассникам, вызванные... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:31
2024-09-03T11:31
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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица средней школы в чешском городе Домажлице (на юго-западе страны) во вторник нанесла ножевые ранения двум одноклассникам, вызванные полицейские тут же задержали ее, жизнь раненых не находится под угрозой, сообщило издание Novinky. "Инцидент произошел в средней школе на улице Коменского в городе Домажлице. Перед самым началом занятий во вторник 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, юноше и девушке. Вызванные в школу полицейские задержали подозреваемую в нападении ученицу. Медики оказали помощь раненым, которые, к счастью, получили легкие ранения. Оба находятся в отделении хирургии городской больницы", - говорится в сообщении. Полиция начала расследование причин происшествия. Глава Пльзеньского края Рудольф Шпотак назначил на 11.00 (12.00 мск) заседание кризисного штаба.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников

Novinky: в Чехии школьница ранила ножом двум одноклассникам, ее задержали

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Тринадцатилетняя ученица средней школы в чешском городе Домажлице (на юго-западе страны) во вторник нанесла ножевые ранения двум одноклассникам, вызванные полицейские тут же задержали ее, жизнь раненых не находится под угрозой, сообщило издание Novinky.
"Инцидент произошел в средней школе на улице Коменского в городе Домажлице. Перед самым началом занятий во вторник 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, юноше и девушке. Вызванные в школу полицейские задержали подозреваемую в нападении ученицу. Медики оказали помощь раненым, которые, к счастью, получили легкие ранения. Оба находятся в отделении хирургии городской больницы", - говорится в сообщении.
Полиция начала расследование причин происшествия. Глава Пльзеньского края Рудольф Шпотак назначил на 11.00 (12.00 мск) заседание кризисного штаба.
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