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В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья - РИА Новости, 03.09.2024
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03:21 03.09.2024 (обновлено: 03:34 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/bronezhilety-1970118271.html
В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья
В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья - РИА Новости, 03.09.2024
В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья
Статья о даче взятки появилась в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии, об этом... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:21
2024-09-03T03:34
россия
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Статья о даче взятки появилась в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии, об этом говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.Дело о хищениях денег при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны объединили с делом о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) и посредничестве в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) неустановленным чиновникам военного ведомства.Лица, которые могут быть причастны к даче взятки, в документах не уточняются.Согласно картотеке Басманного суда Москвы, фигурантами в посредничестве в даче взятки проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.Басманный суд в апреле арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестовали. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html
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В деле о поставках армии некачественных бронежилетов появилась новая статья

В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Статья о даче взятки появилась в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии, об этом говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.
Дело о хищениях денег при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны объединили с делом о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) и посредничестве в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) неустановленным чиновникам военного ведомства.
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Лица, которые могут быть причастны к даче взятки, в документах не уточняются.
Согласно картотеке Басманного суда Москвы, фигурантами в посредничестве в даче взятки проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.
Басманный суд в апреле арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестовали. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
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