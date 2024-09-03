https://ria.ru/20240903/britanija-1970335987.html

Британия вложила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины

Британия вложила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины - РИА Новости, 03.09.2024

Британия вложила более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины

Великобритания и восемь ее союзников вложили более 1 миллиарда фунтов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), учреждённый в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:00

2024-09-03T18:00

2024-09-03T18:00

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Великобритания и восемь ее союзников вложили более 1 миллиарда фунтов в Международный фонд поддержки Украины (IFU), учреждённый в 2022 году, говорится в заявлении британского минобороны. Заявление было опубликовано на фоне визита во вторник в Лондон министра обороны Украины Рустема Умерова. "Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более 1 миллиарда фунтов стерлингов для Международного фонда поддержки Украины (IFU)", - говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства. Крупнейший взнос в Международный фонд поддержки Украины в размере 500 миллионов фунтов был сделан Великобританией. Донорами IFU также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия. Глава минобороны Британии Джон Хили также подтвердил подписание контракта на сумму в 300 миллионов фунтов из средств фонда на военные поставки Украине. В рамках этого контракта, о котором было объявлено ещё на саммите НАТО в июле, Киев до конца года получит "тысячи" 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в заявлении. В общей сложности Украина получит 120 тысяч боеприпасов в течение следующих полутора лет, сообщает министерство. Отмечается, что это крупнейший пакет помощи Украине в рамках деятельности фонда. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969073290.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html

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в мире, украина, великобритания, россия, рустем умеров, джон хили, сергей лавров, нато