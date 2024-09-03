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В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера - РИА Новости, 03.09.2024
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15:00 03.09.2024
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В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера
В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера - РИА Новости, 03.09.2024
В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера
Британские правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины в городе Бронстон, говорится в заявлении,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:00
2024-09-03T15:00
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Британские правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины в городе Бронстон, говорится в заявлении, опубликованном во вторник полицией графства Лестершир. "После ряда расследований полицейские задержали пять человек - мальчика и девочку 14 лет и одного мальчика и двух девочек 12 лет - по подозрению в убийстве. В настоящее время их допрашивает полиция", - говорится в заявлении. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в местном парке Франклин. Погибший выгуливал свою собаку, когда на него напала группа несовершеннолетних. Виновники скрылись до прибытия экстренных служб. Дело было переквалифицировано в убийство после того, как мужчина скончался в больнице.
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в мире, лестершир
В мире, Лестершир
В Британии задержали пятерых подростков по подозрению в убийстве пенсионера

В Бронстоне задержали 5 подростков по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОграждения, выставленные полицией
Ограждения, выставленные полицией - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ограждения, выставленные полицией . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Британские правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних по подозрению в убийстве 80-летнего мужчины в городе Бронстон, говорится в заявлении, опубликованном во вторник полицией графства Лестершир.
«
"После ряда расследований полицейские задержали пять человек - мальчика и девочку 14 лет и одного мальчика и двух девочек 12 лет - по подозрению в убийстве. В настоящее время их допрашивает полиция", - говорится в заявлении.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в местном парке Франклин. Погибший выгуливал свою собаку, когда на него напала группа несовершеннолетних. Виновники скрылись до прибытия экстренных служб. Дело было переквалифицировано в убийство после того, как мужчина скончался в больнице.
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