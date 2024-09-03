https://ria.ru/20240903/briks-1970271944.html
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак - РИА Новости, 03.09.2024
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак
Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:49
2024-09-03T14:49
2024-09-03T14:49
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. "Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности". "Важное направление, связанное с расширением БРИКС, - это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик", - заявил Сторчак. "Следующее направление - это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, - это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии", - продолжил он. Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций. Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком. "Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась", - подчеркнул Сторчак. Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. "Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, индия, владивосток, сергей сторчак, брикс, мвф, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Технологии, Россия, Индия, Владивосток, Сергей Сторчак, БРИКС, МВФ, Дальневосточный федеральный университет
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак
Сторчак: расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение финстабильности
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
"Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
"Важное направление, связанное с расширением БРИКС, - это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик", - заявил Сторчак.
"Следующее направление - это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, - это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии", - продолжил он.
Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии
принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций.
Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ
при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком.
"Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась", - подчеркнул Сторчак.
Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. "Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.