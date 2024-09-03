Рейтинг@Mail.ru
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/briks-1970271944.html
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак - РИА Новости, 03.09.2024
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак
Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:49
2024-09-03T14:49
экономика
технологии
россия
индия
владивосток
сергей сторчак
брикс
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. "Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности". "Важное направление, связанное с расширением БРИКС, - это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик", - заявил Сторчак. "Следующее направление - это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, - это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии", - продолжил он. Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций. Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком. "Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась", - подчеркнул Сторчак. Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. "Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
https://ria.ru/20240729/briks-1962601593.html
https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html
россия
индия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, индия, владивосток, сергей сторчак, брикс, мвф, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Технологии, Россия, Индия, Владивосток, Сергей Сторчак, БРИКС, МВФ, Дальневосточный федеральный университет
Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

Сторчак: расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение финстабильности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
"Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России
7 июля, 10:41
"Важное направление, связанное с расширением БРИКС, - это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик", - заявил Сторчак.
"Следующее направление - это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, - это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии", - продолжил он.
Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций.
Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком.
Стела стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Эксперт прокомментировал процесс создания коллективной валюты БРИКС
29 июля, 08:33
"Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась", - подчеркнул Сторчак.
Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. "Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа
10 июня, 17:22
 
ЭкономикаТехнологииРоссияИндияВладивостокСергей СторчакБРИКСМВФДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала