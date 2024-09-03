https://ria.ru/20240903/briks-1970271944.html

Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак - РИА Новости, 03.09.2024

Расширение БРИКС поможет повысить финстабильность, заявил Сторчак

Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:49

2024-09-03T14:49

2024-09-03T14:49

экономика

технологии

россия

индия

владивосток

сергей сторчак

брикс

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС дает хорошие шансы на повышение глобальной финансовой стабильности; одним из важных направлений является увеличение числа национальных валют стран объединения во взаимных расчетах, заявил в рамках ВЭФ старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. "Я думаю, что мы вправе говорить о том, что расширение состава объединения дает нам хорошие шансы на то, чтобы улучшить ситуацию в сфере финансовой стабильности. Само появление БРИКС уже оказало определенное влияние на различные процессы в сфере глобального экономического управления", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности". "Важное направление, связанное с расширением БРИКС, - это увеличение числа национальных валют, которые потенциально могут быть использованы для расчетов во взаимной торговле и инвестициях. Эта тенденция сильна, но ее хотелось бы еще более ускорить и двигаться к тому, чтобы мы все вместе меньше зависели от рынков резервных валют и от финансовой инфраструктуры развитых экономик", - заявил Сторчак. "Следующее направление - это, может быть, спорный тезис, но мне он очень нравится, - это содействие со стороны всего клуба или объединения интернализации китайского юаня и индийской рупии", - продолжил он. Юань уже давно вошел в состав международных резервов и является одной из валют СДР, но официальной политики китайского руководства в части интернализации национальной валюты нет, отметил он. В то же время в Индии принята государственная программа, которая предполагает, что со временем индийская рупия будет полноценной резервной валютой и валютой международных расчетов, торговли, инвестиций. Расширение БРИКС также повысит для его участников возможности использования национальных долговых рынков стран объединения. Кроме того, это усилит роль БРИКС в МВФ при подготовке новой формулы расчета страновых квот и повысит возможности давления на развитые экономики в целях перераспределения квот в пользу стран с формирующимся рынком. "Страны с формирующимся рынком заслужили, чтобы формула страновой квоты была пересмотрена, и мы получили ситуацию, когда бы доля в квотах и голосах соответственно управляющих органов Международного валютного фонда стран БРИКС увеличилась", - подчеркнул Сторчак. Все эти направления не будут развиваться автоматически, отметил он. "Нужно обязательно, чтобы наши органы государственной власти в лице правительства и в лице Центральных государственных национальных банков все-таки последовательно проводили линию на то, чтобы эти возможности использовать", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

https://ria.ru/20240729/briks-1962601593.html

https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

россия

индия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, индия, владивосток, сергей сторчак, брикс, мвф, дальневосточный федеральный университет