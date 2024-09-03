https://ria.ru/20240903/briks-1970183695.html

Китай поддержал участие Турции в сотрудничестве БРИКС

Китай поддержал участие Турции в сотрудничестве БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024

Китай поддержал участие Турции в сотрудничестве БРИКС

Китай поддерживает участие большего количества партнеров-единомышленников в сотрудничестве БРИКС, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:06

2024-09-03T11:06

2024-09-03T11:06

в мире

россия

китай

турция

мао нин

сергей лавров

брикс

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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай поддерживает участие большего количества партнеров-единомышленников в сотрудничестве БРИКС, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения СМИ о планах Турции вступить в объединение. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Китай готов вместе с другими странами-членами БРИКС продолжать поддерживать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества БРИКС, а также поддерживать участие большего числа партнеров-единомышленников в сотрудничестве БРИКС", - сказала Мао Нин. Дипломат добавила, что БРИКС является важной платформой для сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240902/briks-1970082989.html

россия

китай

турция

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в мире, россия, китай, турция, мао нин, сергей лавров, брикс