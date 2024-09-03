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В Ботсване пройдут президентские и парламентские выборы
В Ботсване пройдут президентские и парламентские выборы - РИА Новости, 03.09.2024
В Ботсване пройдут президентские и парламентские выборы
Президентские и парламентские выборы в Ботсване пройдут 30 октября, сообщает газета Mmegi со ссылкой на заявление президента африканской страны Мокветси Масиси. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:44
2024-09-03T12:44
2024-09-03T12:44
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Ботсване пройдут 30 октября, сообщает газета Mmegi со ссылкой на заявление президента африканской страны Мокветси Масиси. "Выборы пройдут в среду 30 октября 2024 года. И 30, и 31 октября объявлены выходными днями", - приводит издание слова президента. Масиси добавил, что утверждение кандидатов в президенты пройдет в высоком суде Габороне 28 сентября, а утверждение кандидатов в депутаты парламента состоится 4 октября. Парламент нынешнего созыва будет расформирован 5 сентября в рамках подготовки к выборам нового.
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в мире, ботсвана
В Ботсване пройдут президентские и парламентские выборы
Президент Ботсваны Масиси: выборы президента и парламента пройдут 30 октября
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Ботсване пройдут 30 октября, сообщает газета Mmegi со ссылкой на заявление президента африканской страны Мокветси Масиси.
"Выборы пройдут в среду 30 октября 2024 года. И 30, и 31 октября объявлены выходными днями", - приводит издание слова президента.
Масиси добавил, что утверждение кандидатов в президенты пройдет в высоком суде Габороне 28 сентября, а утверждение кандидатов в депутаты парламента состоится 4 октября. Парламент нынешнего созыва будет расформирован 5 сентября в рамках подготовки к выборам нового.