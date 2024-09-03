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Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - РИА Новости, 03.09.2024
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04:12 03.09.2024 (обновлено: 12:37 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/blogery-1970120818.html
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - РИА Новости, 03.09.2024
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы
Рособрнадзор подтвердил РИА Новости свое намерение законодательно закрепить норму, которая обяжет блогеров и коучей получать лицензию на осуществление... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:12
2024-09-03T12:37
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рособрнадзор подтвердил РИА Новости свое намерение законодательно закрепить норму, которая обяжет блогеров и коучей получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. Эта инициатива внесена ведомством для обсуждения на рабочей группе при Государственной думе РФ.Ранее "Известия" со ссылкой на документ сообщили, что онлайн-деятелей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. "Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в последнее время на индивидуальных предпринимателей и организации, которые проводят онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, поступают многочисленные жалобы от граждан. Поводами для недовольств становятся ведение образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкое качество преподавания, оказываемых услуг и ряд других претензий. В Рособрнадзоре заявили, что в интернете происходит "подмена понятий", когда образовательную деятельность подменяют различными онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами. "Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - отметили в ведомстве, добавив, что зачастую это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, противоречащих современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в отдельных случаях наносит вред здоровью и психике человека. Также в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию, уже проводятся надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969528686.html
https://ria.ru/20240724/rosobrnadzor-1961615930.html
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РИА Новости
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96
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор хочет обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы из-за жалоб

© iStock.com / AntonioGuillemДевушка смотрит видео в наушниках
Девушка смотрит видео в наушниках - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка смотрит видео в наушниках. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рособрнадзор подтвердил РИА Новости свое намерение законодательно закрепить норму, которая обяжет блогеров и коучей получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. Эта инициатива внесена ведомством для обсуждения на рабочей группе при Государственной думе РФ.
Ранее "Известия" со ссылкой на документ сообщили, что онлайн-деятелей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования.
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"Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в последнее время на индивидуальных предпринимателей и организации, которые проводят онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, поступают многочисленные жалобы от граждан.
Поводами для недовольств становятся ведение образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкое качество преподавания, оказываемых услуг и ряд других претензий.
В Рособрнадзоре заявили, что в интернете происходит "подмена понятий", когда образовательную деятельность подменяют различными онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами.
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"Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - отметили в ведомстве, добавив, что зачастую это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, противоречащих современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в отдельных случаях наносит вред здоровью и психике человека.
Также в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию, уже проводятся надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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