https://ria.ru/20240903/blogery-1970120818.html

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - РИА Новости, 03.09.2024

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор подтвердил РИА Новости свое намерение законодательно закрепить норму, которая обяжет блогеров и коучей получать лицензию на осуществление... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:12

2024-09-03T04:12

2024-09-03T12:37

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967341180_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_9e74063c1bc0ca36f64c7ab807ae5eb9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рособрнадзор подтвердил РИА Новости свое намерение законодательно закрепить норму, которая обяжет блогеров и коучей получать лицензию на осуществление образовательной деятельности в интернете. Эта инициатива внесена ведомством для обсуждения на рабочей группе при Государственной думе РФ.Ранее "Известия" со ссылкой на документ сообщили, что онлайн-деятелей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. "Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в последнее время на индивидуальных предпринимателей и организации, которые проводят онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, поступают многочисленные жалобы от граждан. Поводами для недовольств становятся ведение образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкое качество преподавания, оказываемых услуг и ряд других претензий. В Рособрнадзоре заявили, что в интернете происходит "подмена понятий", когда образовательную деятельность подменяют различными онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами. "Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - отметили в ведомстве, добавив, что зачастую это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, противоречащих современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в отдельных случаях наносит вред здоровью и психике человека. Также в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию, уже проводятся надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969528686.html

https://ria.ru/20240724/rosobrnadzor-1961615930.html

https://ria.ru/20240608/mizulina-1951771601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество