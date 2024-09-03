https://ria.ru/20240903/bespilotniki-1970143236.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" разработала плату для управления беспилотником

"ЭРА-ГЛОНАСС" разработала плату для управления беспилотником - РИА Новости, 03.09.2024

"ЭРА-ГЛОНАСС" разработала плату для управления беспилотником

Компания-оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с технологическим партнером, ООО "Икс-про", разработали плату для глубокого внедрения в систему... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:28

2024-09-03T08:28

2024-09-03T08:29

технологии

россия

владивосток

алексей райкевич

дальневосточный федеральный университет

эра-глонасс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Компания-оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с технологическим партнером, ООО "Икс-про", разработали плату для глубокого внедрения в систему управления беспилотного воздушного судна интегрированной сим-карты, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Устройство будет встраиваться в беспилотник на производстве и заменит функции внешнего трекера для мониторинга полетов, это позволит передавать команды для управления дроном при управлении вне прямой видимости оператора. Уникальным решением такой платы стала интегрированная сим-карта - X-Sim. Она позволяет отказаться от использования стандартных физических сим-карт в телематических устройствах. Суть технологии в том, что сим-профиль загружается сразу в память устройства. Благодаря тому, что данные на интегрированную сим-карту загружаются в зашифрованном виде, она надежно защищена от перезаписи и возможной компрометации", - рассказал Райкевич. Он рассказал, что тест устройств с интегрированными сим-картами проходил в экстремальных условиях при низких температурах и показал, что такие устройства работают надежнее, чем с классическими сим-картами. "Это особенно востребовано для использования устройств в зимнее время года и для северных регионов нашей страны", - уточнил глава компании. Он добавил, что для X-Sim используется виртуальная сеть связи АО "ГЛОНАСС", обеспечивающая радиопокрытие четырех федеральных мобильных операторов. "Совместный проект с "Икс-про" стал продолжением линейки наших решений на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающих технологический суверенитет России. X-Sim производится на российском заводе и открывает новые возможности для развития отечественных телематических устройств. Первым направлением интеграции мы выбрали гражданскую беспилотную авиацию на основе запросов отрасли. ... До конца года мы будем тестировать такие платы с российскими производителями беспилотных авиационных систем", - объяснил Райкевич. "Ключевая задача проекта, в качество нового элемента гибридной сети связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" - обеспечить мониторинг полетов и управление авиабеспилотниками в зоне покрытия сотовой связи. При этом использование доверенной платформы "ЭРА-ГЛОНАСС" делает полеты дронов прозрачными и позволяет подтверждать маршруты для всех федеральных и региональных ведомств. Она не требует доработок и дополнительного бюджетного финансирования", - добавил он. Он отметил, что централизованный мониторинг с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" создает предпосылки для смягчения, поэтапного снятия запретов на полеты гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны. "Это ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России. Решение будет доступно для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе "Гостех" и будет бесплатным для субъектов РФ", - заключил Райкевич. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

https://ria.ru/20240717/sahalin-1960363371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владивосток, алексей райкевич, дальневосточный федеральный университет, эра-глонасс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)