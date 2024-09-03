https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970300811.html

Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли

Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли - РИА Новости, 03.09.2024

Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли

Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии в районе, контролируемом курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:10

2024-09-03T16:10

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ДАМАСК, 3 сен - РИА Новости. Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии в районе, контролируемом курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявил во вторник РИА Новости сирийский полевой источник. "Сильный взрыв в городе Камышли стал результатом удара турецкого беспилотника по машине на площадке штаба безопасности СДС в районе тюрьмы Ум-Фурсан", - сказал собеседник агентства. По неподтвержденным данным, машина принадлежала высокопоставленному командиру курдских формирований СДС. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным, призывая Анкару вывести войска. В июне член комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости, что публичные переговоры турецкой и сирийской делегаций могут состояться в Астане или Багдаде, политики могут обсудить в том числе борьбу с SDF. Ранее в июне сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.

https://ria.ru/20240902/vks-1970101988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, астана, багдад (город), сирия, башар асад