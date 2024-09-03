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Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли - РИА Новости, 03.09.2024
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16:10 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970300811.html
Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли
Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли - РИА Новости, 03.09.2024
Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли
Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии в районе, контролируемом курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:10
2024-09-03T16:10
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ДАМАСК, 3 сен - РИА Новости. Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии в районе, контролируемом курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявил во вторник РИА Новости сирийский полевой источник. "Сильный взрыв в городе Камышли стал результатом удара турецкого беспилотника по машине на площадке штаба безопасности СДС в районе тюрьмы Ум-Фурсан", - сказал собеседник агентства. По неподтвержденным данным, машина принадлежала высокопоставленному командиру курдских формирований СДС. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным, призывая Анкару вывести войска. В июне член комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости, что публичные переговоры турецкой и сирийской делегаций могут состояться в Астане или Багдаде, политики могут обсудить в том числе борьбу с SDF. Ранее в июне сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.
https://ria.ru/20240902/vks-1970101988.html
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в мире, астана, багдад (город), сирия, башар асад
В мире, Астана, Багдад (город), Сирия, Башар Асад
Источник: турецкий беспилотник атаковал машину в сирийском городе Камышли

Беспилотник турецких ВВС атаковал машину в сирийском городе Камышли

© Фото : соцсетиБеспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии
Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 3 сен - РИА Новости. Беспилотник Турецких ВВС атаковал машину в городе Камышли на севере Сирии в районе, контролируемом курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявил во вторник РИА Новости сирийский полевой источник.
"Сильный взрыв в городе Камышли стал результатом удара турецкого беспилотника по машине на площадке штаба безопасности СДС в районе тюрьмы Ум-Фурсан", - сказал собеседник агентства.
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По неподтвержденным данным, машина принадлежала высокопоставленному командиру курдских формирований СДС. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным, призывая Анкару вывести войска.
В июне член комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости, что публичные переговоры турецкой и сирийской делегаций могут состояться в Астане или Багдаде, политики могут обсудить в том числе борьбу с SDF. Ранее в июне сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.
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