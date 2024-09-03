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Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:17 03.09.2024 (обновлено: 10:18 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970151203.html
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2024
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:17
2024-09-03T10:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 сен -РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания", - написал Гладков. Также, по его словам, в этом селе еще один беспилотник атаковал социальный объект, повреждена кровля. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

В Белгородской области загорелся купол храма после атаки беспилотника

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. 3 сентября 2024
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. 3 сентября 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 сен -РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания", - написал Гладков.
Также, по его словам, в этом селе еще один беспилотник атаковал социальный объект, повреждена кровля. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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