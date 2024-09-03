Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
В Белгородской области загорелся купол храма после атаки беспилотника
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. 3 сентября 2024
Последствия удара со стороны ВСУ по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. 3 сентября 2024
БЕЛГОРОД, 3 сен -РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания", - написал Гладков.
Также, по его словам, в этом селе еще один беспилотник атаковал социальный объект, повреждена кровля. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
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