https://ria.ru/20240903/bespilotnik-1970151203.html

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области - РИА Новости, 03.09.2024

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:17

2024-09-03T09:17

2024-09-03T10:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 сен -РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, после взрыва горел купол храма, но пожар уже потушен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания", - написал Гладков. Также, по его словам, в этом селе еще один беспилотник атаковал социальный объект, повреждена кровля. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

https://ria.ru/20240902/saratov-1969897350.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины