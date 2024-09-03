Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане
Посольство в Кишиневе приняло участие в акции памяти жертв трагедии в Беслане
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramРаботники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramРаботники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
"Сотрудники посольства совместно с членами осетинской общины и соотечественниками приняли участие в траурной церемонии возложения цветов. Собравшиеся почтили память жертв кровавого теракта 1 сентября 2004 года, когда во время торжественной линейки отряд головорезов захватил школу в Беслане", - отметили в посольстве.
В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества).
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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