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Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
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14:25 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/beslan-1970262938.html
Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане
Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2024
Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:25
2024-09-03T14:25
справки
россия
беслан
молдавия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
теракт в беслане (2004)
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии. Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. "Сотрудники посольства совместно с членами осетинской общины и соотечественниками приняли участие в траурной церемонии возложения цветов. Собравшиеся почтили память жертв кровавого теракта 1 сентября 2004 года, когда во время торжественной линейки отряд головорезов захватил школу в Беслане", - отметили в посольстве. В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества). Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240903/beslan-1970236549.html
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справки, россия, беслан, молдавия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), теракт в беслане (2004)
Справки, Россия, Беслан, Молдавия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Теракт в Беслане (2004)
Посольство России в Молдавии почтило память жертв трагедии в Беслане

Посольство в Кишиневе приняло участие в акции памяти жертв трагедии в Беслане

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramРаботники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/Telegram
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/TelegramРаботники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/Telegram
Работники посольства России в Молдавии и представители осетинской общины республики приняли участие в памятной акции в годовщину трагедии в Беслане
"Сотрудники посольства совместно с членами осетинской общины и соотечественниками приняли участие в траурной церемонии возложения цветов. Собравшиеся почтили память жертв кровавого теракта 1 сентября 2004 года, когда во время торжественной линейки отряд головорезов захватил школу в Беслане", - отметили в посольстве.
В церемонии возложения цветов также приняло участие руководство Российского центра науки и культуры в Кишиневе (миссия Россотрудничества).
Траурный митинг памяти жертв бесланской трагедии прошел в Карачаево-Черкесии. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Жители Карачаево-Черкесии вспоминают жертв теракта в Беслане
Вчера, 13:31
Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
Акция памяти жертв бесланской трагедии перед Аланским подворьем в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
Вчера, 13:42
 
СправкиРоссияБесланМолдавияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Теракт в Беслане (2004)
 
 
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