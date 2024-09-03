https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.
2024-09-03T11:46
2024-09-03T11:46
2024-09-03T11:46
беслан
теракт в беслане (2004)
видео
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В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки. В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.
2024-09-03T11:46
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беслан, теракт в беслане (2004), видео, видео
Беслан, Теракт в Беслане (2004), Видео
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.
2024-09-03T11:46
true
PT2M01S
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.