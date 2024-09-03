https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html

Беслан: три дня, которые потрясли мир

Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 03.09.2024

Беслан: три дня, которые потрясли мир

20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.

2024-09-03T11:46

2024-09-03T11:46

2024-09-03T11:46

беслан

теракт в беслане (2004)

видео

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В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.

беслан

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беслан: три дня, которые потрясли мир 20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки. В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей. 2024-09-03T11:46 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

беслан, теракт в беслане (2004), видео, видео