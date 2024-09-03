Рейтинг@Mail.ru
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html
Беслан: три дня, которые потрясли мир
Беслан: три дня, которые потрясли мир - РИА Новости, 03.09.2024
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.
2024-09-03T11:46
2024-09-03T11:46
беслан
теракт в беслане (2004)
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970167126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6853850cf7bf8666d88d8a8bf54ce54b.jpg
В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки. В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.
2024-09-03T11:46
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970167126_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5a8d1fe76a5a4a4b3200513230d5fdbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беслан, теракт в беслане (2004), видео, видео
Беслан, Теракт в Беслане (2004), Видео
Беслан: три дня, которые потрясли мир
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.
2024-09-03T11:46
true
PT2M01S

Беслан: три дня, которые потрясли мир

Читать ria.ru в
20 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу в Беслане прямо во время линейки.
В заложниках оказались 1128 человек, большинство из них — дети. Людей держали в заминированном спортзале без еды и воды. На третий день федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей.
 
БесланТеракт в Беслане (2004)Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала